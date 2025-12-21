[주간 증시 전망] 코스닥 활성화 정책, 배당소득 분리과세 정책에 기대감

사진출처=클립아트코리아

코스피지수는 전주 대비 3.5% 하락한 4020.55포인트로 마감했다.

코스닥지수도 같은 기간 2.3%하락하며 915.27포인트를 기록했다.

수급별로 보면 코스피시장에서 기관과 외국인은 각각 240억원과 2조8470억원을 순매도했고, 개인만 1180억원을 순매수했다.

개인은 삼성전자(1조1100억원), 두산에너빌리티(2280억원), LG에너지솔루션(1620억원)을 집중 매수했다.

업종별로는 성과가 달랐다.

주간 수익률 상위 업종은 소매유통(4.8%), 화장품의류(3.5%), 운송(2.3%)이었고, 하위 업종은 IT 하드웨어(-6.4%), 조선(-5.5%)이 기록했다.

지난주는 AI 산업 수익성 악화, 투자 지연 논란이 지속되며 국내 주식시장도 반도체 업종을 중심으로 약세를 보였다.

특히 오라클은 지난주 실적 발표에서 매출액이 컨센서스를 하회한 가운데 자본지출 상향하는 발표하면서 자금조달 관련 우려가 확대되었다.

이에 더해 투자 파트너인 블루아울 캐피탈이 100억달러 규모 미시간 데이터센터 건설 사업에 대한 투자 철회를 발표하면서 AI 투자 논란이 커지는 모습이였다.

국내에는 이차전지 업종은 포드의 계약해지로 인해 큰 하락을 기록했다.

포드가 LG에너지솔루션과의 9조6000억 원 규모 배터리 공급 계약을 해지하면서 업종 전반의 투자심리가 크게 흔들렸고, 전기차 수요둔화 및 트럼프 정부의 전기차 보조금폐지 기조로 흔들리는 모습을 보였다.

다행히 19일 코스닥활성화 방안이 공개되면서 이번주 정책 기대감은 높아진 모습이다.

정부가 국민성장펀드 1호 투자처와 코스닥 활성화 정책을 발표하면서 코스닥 및 AI, 제약 바이오 등 첨단산업 전반에 대한 정책 수혜 기대감이 확대될 것으로 보여진다.

국민성장펀드와 코스닥 벤처펀드에 대한 세제혜택을 통해 투자 인센티브를 부여할 가능성도 존재하는 만큼, 관련 기대감은 당분간 확대될 것으로 보인다.

당분간 정책 수혜주에 주목할 것으로 보인다.

코스닥 활성화 정책, 배당소득 분리과세 정책 기대감이 유효해 보인다.

여기에 실적 대비 저평가 영역에 진입한 반도체, 이차전지, 소재, 방산, 조선 등 주도주와 가격 저평가 업종인 자동차, 인터넷, 바이오 업종 중심으로 조정 시 비중확대로 대응하는 것이 바람직해 보인다.

