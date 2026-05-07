중앙경험 앞세운 ‘친문 인사’ 전면 부상…군산정치 달라지나

김재준·김의겸 본선행, 지역발전·예산확보 기대감 고조…새만금 신항 관할권 해법 등 주목

더불어민주당 김재준 군산시장 후보(왼쪽)와 김의겸 군산·김제·부안갑 국회의원 후보

더불어민주당 군산시장 후보로 김재준 전 청와대 춘추관장이 당내 경선을 통과하고, 군산·김제·부안갑 국회의원 후보에는 김의겸 전 청와대 대변인이 전략공천되면서 지역사회의 기대감이 커지고 있다. 민주당 강세 지역인 군산에 중앙정치 경험이 풍부한 인사들이 잇따라 본선에 나서면서 지역 발전과 정치지형 변화에 대한 관심도 높아지고 있다.

김재준 후보는 상대적으로 낮은 지역기반에도 불구하고 당내 경선을 통과하며 경쟁력을 입증했는데, 청와대 춘추관장으로서 국정 메시지 관리와 언론대응을 총괄한 경험을 바탕으로 중앙과의 소통 능력을 강점으로 내세운다.

김의겸 후보는 전략공천을 통해 본선에 직행했으며, 문재인 정부 청와대 대변인을 지내며 국정 전반에 대한 이해와 정책조율 경험을 축적한 인물로 평가된다.

지역사회에서는 두 후보가 나란히 당선될 경우 정책·행정·예산 확보 측면에서 시너지 효과를 낼 수 있을 것으로 기대하고 있다. 국회의원과 기초단체장이 같은 정치적 기반과 중앙 네트워크를 공유하면 지역 현안 해결 과정에서 정부와의 협력도 한층 원활해질 수 있다는 이유에서다.

이러한 기대는 군산이 산업구조 전환과 인구 감소 등 구조적 과제를 안고 있다는 점과 맞물린다. 새만금 개발과 산업 재편, 일자리 창출 등 주요 현안 해결을 위해 중앙정부와의 긴밀한 협력이 필수적인 만큼, 두 후보의 청와대 경력이 실질적인 성과로 이어질지 관심이 쏠린다.

특히 새만금 신항 관할권 문제와 연계된 해양관할구역 획정 법률안 폐기 사안과 관련해 두 후보가 어떤 해법을 내놓을지도 정치력을 가늠할 시험대가 될 전망이다.

다만 중앙 경험이 곧바로 지역 성과로 이어질지에 대해서는 신중론도 있다.

시민 김대선(58)씨는 “청와대 및 중앙정치 경험과 인맥이 지역 현안 해결에 도움이 될 수는 있겠지만, 실제 성과로 이어지려면 군산의 현실과 시민들의 목소리를 얼마나 잘 이해하느냐가 더 중요하다”며 “지역 현안을 제대로 챙기지 못하면 결국 보여주기식 정치에 그칠 수 있다. 선거 때만 기대감을 키우는 데 그치지 않고 구체적인 결과를 보여줘야 한다”고 말했다.

지역 정치권 관계자는 “중앙정치 경험과 청와대 경력은 분명 강점이 될 수 있지만, 결국 중요한 것은 지역 현안을 해결할 추진력”이라며 “새만금 신항 관할권, 인구 감소 문제 등 산적한 과제를 두 후보가 어떤 방식으로 풀어내느냐가 향후 평가를 좌우할 것”이라고 내다봤다.

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