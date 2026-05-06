군산 공공배달앱 ‘배달의명수’, 지역경제 활력소 ‘톡톡’

출시 후 누적 주문 153만 건⋯누적 매출 400억 원 돌파 지역경제 선순환 모델로 안착⋯소상공인·소비자 상생 도모

군산시의 공공배달앱 ‘배달의명수’가 출시 약 6년 만에 누적 매출액 400억 원을 돌파했다./사진제공=군산시

군산시의 공공배달앱 ‘배달의명수’가 출시 약 6년 만에 누적 매출액 400억 원을 돌파하며 지역 경제의 든든한 버팀목으로 자리매김하고 있다.

6일 시에 따르면 지난 2020년 3월 전국 지자체 최초로 출시한 공공배달앱 ‘배달의명수’가 올해 누적 매출 400억 원, 누적 주문 건수 153만 건을 기록했다.

민간 배달 플랫폼의 높은 수수료 문제가 대두되는 상황에서 배달의명수는 ‘중개수수료 0원’ 정책을 고수하며 소상공인의 경영 부담을 획기적으로 낮춘 것이 특징이다.

특히 배달의명수가 안정적으로 성장할 수 있었던 주요 요인으로는 ‘지역화폐(군산사랑상품권)와의 연계’가 꼽힌다.

현재 전체 결제의 약 66%(25년 기준 76%)가 지역화폐로 이뤄지고 있으며, 지난해부터는 온누리상품권 결제 시스템(26년 기준 8%)까지 도입돼 소비자의 결제 선택 폭을 한층 넓혔다.

소비자는 지역화폐 할인을 통해 가계 부담을 줄이고, 가맹점은 신용카드 대비 저렴한 결제 수수료 혜택을 받는 등 상생 구조가 견고해지고 있다는 분석이다.

이와 함께 매출 증대를 위한 적극적인 마케팅도 시너지 효과를 내고 있다.

시는 설맞이 할인•봄맞이 나들이 할인 이벤트 등 시민들의 생활 패턴에 맞춘 촘촘한 마케팅을 전개했으며 지역 내 주요 행사 때마다 현장 홍보 부스를 운영하고 전용 쿠폰도 배포했다.

특히, 소비자와 소상공인에게 인기가 높은 무료배달 프로모션을 통해 매주 약 30~40개의 가맹점을 선정, 배달비를 지원하는 등 파격적인 이벤트 진행, 호응을 얻고 있다.

여기에 올 초 방송인 박명수를 전속 홍보모델로 발탁, 브랜드 인지도 강화 및 앱 이용에 활력을 불어넣고 있다.

이런 가운데 민간 배달앱들의 막대한 자본력과 마케팅 공세 속에서도 배달의 명수가 살아난 비결은 ‘군산 시민의 강력한 지지와 착한 소비’도 한 몫했다.

시민들은 내 지역 소상공인의 수수료 부담을 덜어주기 위해 ‘배달의명수’를 우선 이용하는 성숙한 시민의식을 보여주기도 했다.

시 관계자는 “배달의명수의 경우 단순한 앱을 넘어 지역 공동체를 잇는 가교 역할을 훌륭히 수행해왔다”며 "앞으로도 전통시장 연계 등 다양한 정책을 통해 지역경제 활성화의 핵심 동력으로 키워나가겠다”고 밝혔다.

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