[사설] 무주 항공우주 기지, 안착 위한 정교한 후속책을

전북특별자치도가 국내 방위산업의 대표 기업인 현대로템㈜으로부터 3,000억 원 규모의 투자를 이끌어내며 전북 동부권 발전의 새로운 이정표를 세웠다. 지난 3일 전북도와 무주군, 현대로템이 체결한 항공우주 생산기지 조성 협약(MOU)은 단순한 기업 유치를 넘어 전북 산업 구조 전환을 알리는 중요한 출발점이다. 인구 감소와 산업 기반 부족으로 어려움을 겪어온 동부권이 첨단 항공우주 산업의 핵심 거점으로 재편될 가능성을 열었다는 점에서 의미가 크다.

협약의 핵심은 무주군 일원 약 23만 평 부지에 유도무기와 우주발사체 엔진 생산기지를 구축하는 것이다. 현대로템은 향후 2034년까지 단계적으로 투자해 초음속 덕티드 램제트 엔진 등을 생산하는 첨단 시설을 조성할 계획이다. 연구개발과 시제품 제작, 시험·검증, 양산까지 전 과정을 수행하는 종합 항공우주 생산기지로 구축된다는 점에서 무주가 단순한 생산 거점을 넘어 미래 기술 산업의 중심지로 도약할 수 있는 기반이 마련됐다는 평가가 나온다. 이는 전북특별법을 통한 규제 완화와 전북자치도의 적극적인 행정 지원이 기업의 투자 의지와 맞아떨어진 결과다.

그동안 무주를 비롯한 전북 동부권은 뛰어난 자연환경에도 불구하고 산업 기반 부족과 인구 유출이라는 구조적 한계를 겪어왔다. 이러한 상황에서 현대로템과 같은 글로벌 방산기업의 입성은 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣을 ‘게임 체인저’가 될 가능성이 크다. 고부가가치 연구개발 중심의 산업이 자리 잡으면 양질의 일자리가 창출되고 청년 인구 유입도 기대할 수 있다. 더 나아가 관련 부품기업과 협력업체가 함께 유입되면서 지역 산업 생태계 전반이 확대되는 선순환 구조도 가능해질 것이다.

물론 협약 체결이 곧 성공을 의미하는 것은 아니다. 2034년까지 이어지는 장기 프로젝트인 만큼 전북자치도와 무주군은 기업이 안정적으로 투자하고 연구개발을 이어갈 수 있도록 적극적인 행정 지원과 인프라 구축에 힘써야 한다. 전문 인력 양성과 정주 여건 개선, 산업 클러스터 형성 등도 함께 추진되어야 한다. 현대로템 또한 이번 투자가 기업의 성장을 넘어 지역사회와 상생하는 ‘동행’의 모델이 될 수 있도록 책임감을 느껴야 할 것이다.무주의 하늘 아래서 미래형 항공우주 엔진이 만들어지고, 그 힘을 동력 삼아 전북 동부권 경제가 새로운 도약을 이루기를 기대한다. 낙후의 대명사였던 동부권이 첨단 방산의 성지로 거듭나는 기적이 현실이 되길 도민과 함께 진심으로 응원한다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지