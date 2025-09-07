[주간증시전망] 2차전지, 철강업종에 관심 필요

코스피지수는 전주 대비 0.59% 상승한 3205.12포인트로 마감했다.

수급별로 보면 외국인투자자들이 5740억원을 순매수하며 지수를 끌어올린 반면, 개인과 기관은 각각 4671억원과 5756억원 순매도했다.

지난주 외국인투자자들의 매수세에 힘입어 나흘 연속 상승하며 3200포인트선에 안착했다.

주 초반 삼성전자와 SK하이닉스가 대외 리스크 확대로 약세를 보였지만, 다행히 반도체 업종 전반에 반등이 성공하며 강세 흐름을 나타냈다.

이번 주에는 미국의 8월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)같은 물가 지표들이 발표될 예정이다.

최근 노동시장 지표가 예상보다 부진하게 나오면서 9월 FOMC 기준금리 인하는 사실상 확정적인 분위기가 우세하며 이에 따라 시장의 관심은 금리 인하여부가 아니라 어느정도 인하할지 관심이 커지고 있는 상황에서 발표될 물가지표는 이를 가늠할 중요한 기준이 될 것으로 보인다.

9월 FOMC가 18일로 예정되어 있다.

실제로 금리인하 가능성이 높아지고 있어 이로 인해 위험자산 선호 심리를 회복된다면 한국 증시에도 추가적인 상승 모멘텀으로 작용할 것으로 보인다.

국내이슈로는 지난주부터 정기국회 시즌에 돌입했다.

상법 개정안 기대감이 확대되면서 일부 지주, 증권 종목의 주가가 반등하는 모습을 보였다.

다만 세제 개편안에서 큰 변화는 나오기 힘들 것으로 시장은 판단하고 있다.

정부안 공개 이후 시장 기대감이 실망으로 돌아서면서 일부 부정적인 반응이 나타나고 있고, 이번 논의에서 개선 방향성을 논의할 가능성이 커 보이지만, 감세를 둘러싼 의견 대립이 커 보여 개선 폭은 제한될 것으로 전망된다.고용과 물가지표를 해석하는 과정에서 변동성을 활용한 비중 확대 전략을 가지고 실적 대비 저평가 업종인 헬스케어, 에너지, 반도체, 호텔레저 업종과 실적개선 흐름 대비 낙폭이 과대했던 2차전지, 철강업종에 관심을 가지고 대응할 필요가 있어 보인다.

/출처=클립아트 코리아

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지