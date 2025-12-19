정헌율 익산시장 “전북에 프로야구단 다시 유치 하겠다”

전북도지사 1호 공약 발표…“전주·익산·군산·완주 등 100만 광역야구 시대 제시”

19일 제1호 공약발표를 하고 있는 정헌율 익산시장. /정헌율 익산시장

전북특별자치도지사 선거 출마를 선언한 정헌율 익산시장이 19일 1호 공약으로 전북에 다시 프로야구단을 유치하겠다고 공약하고 '‘100만 광역야구 시대’를 제시했다. 2만석 이상 규모의 야구·스포츠 테마파크도 조성하겠다고 했다.

정 시장은 이날 오전 전북특별자치도의회 브리핑룸에서 기자회견을 갖고 전주·익산·군산·완주가 함께하는 전주권 100만 광역 프로야구단 유치 구상을 발표했다.

정 시장은 “전북은 이제 각자의 길이 아니라 하나의 방향으로 움직여야 할 때”라며 “100만 광역야구 모델은 한 도시의 유치 경쟁이 아니라 전북 전체가 함께 커지는 선택”이라고 강조했다.

그는 “프로야구 산업이 전국적으로 1조 1000억 원 규모의 생산 유발 효과와 1만 명에 가까운 고용창출 효과를 만들어내고 있다”며 “1990년대 전주를 연고로 했던 쌍방울 레이더스의 기억이 전주·익산·군산을 중심으로 남아 있다. 이번 구상은 중단됐던 전북 프로야구를 다시 잇는 복원이다”고 강조했다.

그러면서 “전주고와 군산상일고를 중심으로 한 야구 인재기반, 익산에 운영 중인 KT위즈 2군 야구단과 훈련시설 등은 전북이 이미 검증된 인프라와 운영 경험을 갖추고 있다는 점을 보여주는 사례”라고 했다.

정 시장은 전주 월드컵경기장 일원에 KBO 기준을 충족하는 2만석 이상 규모의 야구·스포츠 테마파크 조성도 공약으로 내걸었다.

정 시장은 지난 2012년 전북이 프로야구 10번째 구단 유치에 도전했을 당시 전북도 행정부지사를 맡아 유치단을 이끌었다.

