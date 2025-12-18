“공항은 새만금의 핵심, 조속한 정상 추진을”

전북도-민주당 국회의원 정책간담회, RE100산단·헴프산업·SOC·공공의대 협력 도, 피지컬AI 플랫폼 구축 등 신산업 인프라 확충 건의

18일 서울 국회 의원회관에서 열린 전북특별자치도·더불어민주당 전북 국회의원 정책간담회에 김관영 도지사와 윤준병 도당위원장을 비롯한 전북 국회의원들이 정책간담회를 갖고 있다. /전북도

전북특별자치도와 더불어민주당 지역 국회의원들이 새만금 국제공항의 정상적인 추진을 한목소리로 촉구했다.

전북자치도는 18일 국회의원회관에서 민주당 지역 국회의원들과 주요 현안을 논의하기 위한 정책간담회를 개최했다.

이날 간담회는 김관영 지사를 비롯해 윤준병 민주당 전북도당위원장 등 지역 국회의원들이 참석해 전북의 미래 성장 동력 확보를 위한 주요 정책과제와 협력 방향을 공유했다.

간담회에 앞서 김지사와 의원들은 새만금 공항 건설의 조속한 추진을 촉구하는 퍼포먼스를 벌였다.

퍼포먼스에서 이들은 사업이 차질 없이 진행돼야 한다고 정부에 촉구하고 공항이 새만금 개발과 지역 산업 경쟁력 강화를 위한 핵심 기반 시설이란 점을 내세웠다.

이어진 간담회에서 도는 민주당 의원들에게 새만금 기본계획 재수립 신속 추진, 새만금 RE100 산업단지 선도지역 지정, 새만금 헴프산업 클러스터 조성 등 주요 현안을 설명했다.

도는 의원들에게 중국 투자 유치 등이 이뤄지도록 새만금 RE100 선도 산단 지정에 관심과 지원을 건의했다.

새만금에 헴프 기반 바이오산업을 집적과 신산업 클러스터 구축 필요성도 강조했다.

도는 헴프 산업의 안정적인 육성과 산업화를 위해 규제특례 적용과 법적·제도적 기반 마련이 병행돼야 한다고 설명하며 관련 예산 지원과 제도 개선을 건의했다.

아울러 사회간접자본(SOC) 사업 국가계획 반영, 공공보건의료대학 설립·운영 법률 제정 등 국회 차원의 협조를 요청했다.

도는 교통 인프라 확충이 지역 산업 활성화와 국가 균형발전의 핵심 요소란 점에서 관련 사업들이 국가계획에 반영될 수 있도록 국회 차원의 지속적인 관심과 협력도 요청했다.

특히 이번 간담회에서 지역 간 의료 격차 해소를 위한 ‘공공보건의료대학 설립·운영에 관한 법률안’의 조속한 국회 통과 필요성이 참석자들 사이에서 공감대를 형성했다.

도는 필수의료 인력 확보와 지역 공공의료 체계 강화를 위해 해당 법안의 필요성을 강조하며 도민 의료복지 향상에 실질적인 도움이 될 것이라고 설명했다.

김 지사는 “대광법 개정과 피지컬 AI 플랫폼 구축, 국가예산 10조 원 시대 개막 등 전북의 성과는 국회의원들의 적극적인 관심과 지원이 있었기에 가능했다”며 “전북의 미래 경쟁력을 좌우할 과제들은 중요 사안인 만큼 의원들과 힘을 모아 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 하겠다”고 말했다.

윤 위원장은 “전북 발전을 위한 주요 정책과제들이 차질 없이 추진될 수 있도록 전북 국회의원들이 적극 협력하겠다”면서 “도민들이 체감할 수 있는 정책 성과를 만들어 가는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

김영호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지