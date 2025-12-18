동부권 식품클러스터, 참여기업 109곳·매출 2배…전북도 4단계 사업 설계 착수

3단계 성과 점검…기업·매출·고용·제품개발 모두 증가 2026년 4단계 추진 방향 논의…“지역 식품산업 지속 성장 기반 다질 것”

전북지역 동부권 식품클러스터에 참여한 기업이 100여곳에 달하고 기업들의 매출은 2배 이상 증가한 것으로 나타났다.

전북특별자치도는 18일 임실치즈앤식품연구소에서 ‘2025년 제4차 동부권 식품클러스터 육성사업 추진협의회’를 열고, 3단계 사업 성과를 점검한 뒤 4단계 농식품 분야 추진 방향을 논의했다.

이날 협의회에는 전북도와 동부권 6개 시군 관계자, 전문가 등 30여 명이 참석했다.

박우성 전북바이오진흥원 기획경영본부장은 ‘동부권 4단계 농식품 분야 사업 추진 실효성 제고 방향’을 주제로 특강을 진행했으며, 이어진 토론에서는 시군별 성과를 토대로 2026년 추진할 세부사업계획과 보완 과제를 검토했다.

전북자치도에 따르면 ‘동부권 식품클러스터 육성사업’은 남원·진안·무주·장수·임실·순창 등 동부권 6개 시군을 중심으로 지역 농식품 기업을 육성하고 원료 연계, 제품 개발 등을 지원하는 전북도의 대표 식품산업 고도화 사업이다.

특히 3단계 사업(2021~2025년) 동안 참여 기업은 77곳에서 109곳으로 늘었고, 기업 매출은 682억 원에서 1411억 원으로 두 배 이상 증가했다.

원료 매입 규모도 373억 원에서 524억 원으로 확대됐으며, 고용 인원은 458명에서 597명으로 증가했다. 제품 개발 건수는 56건에서 225건으로 뛰는 등 전반적인 성장세가 확인됐다.

도는 올해 분기별 협의회를 운영하며 현장 상황을 지속 점검해왔으며, 내년에는 논의 결과를 구체적 사업으로 연계해 동부권 식품클러스터의 경쟁력 강화를 추진할 방침이다.

도 관계자는 “이번 협의회는 동부권 식품산업이 다음 단계로 도약하기 위한 실행 전략을 세우는 자리였다”며 “현장 의견을 정책에 적극 반영해 안정적 성장 기반을 마련하겠다”고 말했다.

이준서 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지