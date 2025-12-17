민주당 전북도당 “새만금 사업 도민들이 체감할수 있도록 최선”

입장문 내고 새만금 SOC마무리, 농생명 용지 활용 등 총력 다짐

더불어민주당 전북특별자치도당(도당위원장 윤준병)은 17일 “새만금 SOC 완벽 마무리, 새만금 국제공항 기본계획 법적 대응 공조, 농생명용지를 산업용지로 활용하는 방법 등 각종 새만금 사업에 대해 도민들이 체감할 수 있는 변화와 발전을 만들도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

더불어민주당 전북자치도당은 이날 입장문을 내고 “이재명 대통령은 새만금 개발사업 중 현실성 없는 계획을 정리하고 반드시 필요한 부분은 재정으로 하는 것이 현실적이라 했고, 새만금 개발청은 새만금 기본계획을 전면 재검토 한다고 한다”며 “(도당이) 그실행을 잘 점검하고 독려 할것”이라며 이같이 밝혔다.

그러면서 “이재명 정부 임기 내 눈에 보이고 체감할수 있는 결과를 내도록 실용주의 적으로 접근하라는 대통령의 취지를 반영하려면 향후 5년간 매년 새만금에 대한 범정부 차원의 자원 배분과 부처간 협력이 선행돼야 한다”고 했다.

백세종 기자

