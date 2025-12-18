익산시민 사로잡은 올해 최고 핫이슈는 ‘호남 최초 익산 코스트코’

익산시, 시민 참여 2025년 10대 뉴스 선정·발표

익산시 왕궁면 동촌리 코스트코 익산점 입점 예정지 전경/사진 제공=익산시

익산시가 올 한 해 동안 추진한 시정 성과 중 시민의 마음을 가장 사로잡은 소식은 ‘호남 최초 코스트코 익산 입점 확정’인 것으로 나타났다.

시는 18일 시민 참여로 선정한 ‘2025년 익산 10대 뉴스’를 발표했다. 10대 뉴스 선정은 구글폼을 활용한 온라인 설문으로 진행됐으며 총 1471명이 참여했다.

시민이 가장 많이 선택한 1위 뉴스는 ‘코스트코 익산 입점 확정’이다. 시는 수년간의 행정적 협의와 민간 유치 노력을 거쳐 지난 8월 토지 매매계약을 체결했고, 현재 관련 인허가 절차와 연결도로 확·포장 공사를 병행하고 있다.

2위는 ‘익산시 30대 인구 순유입 전환’, 3위는 ‘다이로움 최대 28% 혜택 지속’이 각각 선정되며 시민 체감도가 높은 정책들이 상위권을 차지했다.

익산은 최근 2년 연속 청년 인구 순유입을 달성했으며, 특히 30대 전입자 수 증가가 두드러졌다. 귀농귀촌 인구의 확대와 함께 청년 주거·창업·일자리 정책이 주효했다는 평가다.

다이로움은 지역화폐를 넘어 지역경제를 견인하는 핵심 수단으로 자리매김했다. 올해는 5% 추가 환급과 소비 진작을 연계한 다양한 프로모션을 운영하며 시민 혜택과 소비자 만족도를 동시에 높였다.

4위는 ‘민선6~8기 시정백서 발간’으로, 시 10년 변화의 궤적을 한눈에 볼 수 있게 정리해 시민 중심 시정의 결과물을 공식화한 점에서 주목을 받았다.

5위는 ‘왕궁 자연환경복원사업 2437억 원 예타 대상 선정’이 차지했다. 이 사업은 훼손된 생태계를 복원하고 치유·관광 자원화를 꾀하는 대규모 프로젝트로 익산형 에덴 프로젝트와도 맞닿아 있다.

이외에 백제역사유적지구 세계유산 등재 10주년, 익산 고구마 모짜렐라 버거 출시, 100원 버스 요금제, 24시간 아이 돌봄체계, 익산 천만송이 국화축제 성과 등이 10대 뉴스에 이름을 올렸다.

시 관계자는 “시 10대 뉴스는 시민이 체감하고 변화로 받아들인 정책들을 중심으로 구성됐다”며 “시민의 선택이 곧 시정의 방향이라는 믿음 아래 앞으로도 시민이 자부심을 느낄 수 있는 도시, 시민이 주인인 행정을 실현해 나가겠다”고 말했다.

