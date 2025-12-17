국립 의용소방대 연수원 건립 사업, 막대한 예산에 ‘일단 주춤’

타당성 조사 용역비 확보 실패⋯초반부터 난항 1500억 원에 달하는 사업비 부담으로 작용 대규모 예산 문제를 어떻게 풀어갈지가 관건

이재명 대통령 후보 시절, 군산 공약으로 내놓은 의용소방대연수원 구축 사업 홍보 현수막/사진=이환규 기자

군산시와 지역사회가 야심차게 추진하고 있는 ‘국립 의용소방대 연수원 구축 사업’이 기대와 달리 초반부터 난항을 겪고 있다.

사업의 신호탄이라 할 수 있는 관련 타당성 조사 용역비가 국가 예산에 반영되지 않으면서 향후 가시밭길을 예고하고 있기 때문이다.

17일 소방청 및 의용소방대연수원 민간협의회 등에 따르면 한병도 의원과 신영대‧조배숙 의원 이 국립 의용소방대 연수원 건립 타당성 조사 용역비를 행안위와 예결위를 통해 각각 신청했지만 모두(기재부에서) 반영되지 못한 것으로 알려졌다.

이 같은 배경에는 1500억에 달하는 막대한 사업비에 대한 부담과 함께 이 비용을 현실적으로 수용하기에는 어려움이 있다는 판단이 작용한 것으로 알려졌다.

다만 소방청에서는 차선책으로 자체 예산을 들여 연수원 타당성 조사 용역을 추진하겠다는 방침이다.

소방청 관계자는 “의용소방대 연수원 건립비용이 과다하고 산출근거도 불확실하다는 의견이 나오고 있는 만큼 이 문제가 먼저 해결돼야 할 것으로 보인다”면서 “(소방청에서) 내년 용역을 통해 사업비 적정성 여부 등 전체적으로 살펴볼 것”이라고 말했다.

이처럼 소방청에서 연수원 추진 의지를 보이고 있는 가운데 결국 핵심인 대규모 예산 문제를 어떻게 풀어갈지가 관건이라는 지적이 나온다.

여기에 연수원을 조성할 수 있는 법적 근거가 아직 마련되지 않은 상황에서 지난 10월 신영대 의원이 대표 발의한 ‘ 의용소방대 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안 ’이 통과될 수 있도록 정치권과의 공조 체계도 강화해야 한다는 주장도 나오고 있다.

이 법률이 통과되면 ‘ 의용소방대 연수원 구축 ’ 을 제도적으로 뒷받침하는 첫 입법 조치로서, 사업을 추진한데 있어 한층 탄력을 받을 수 있을 것이라는 전망이 나오고 있다.

장병수 의용소방대연수원 민간협의회 간사는 “비록 기재부 최종 단계에서 용역비가 반영되지 않았지만 올해 소방청과 국회의원 설득 및 의지를 확인하고 사업 공감대가 형성되는 의미 있는 결과도 있었다”면서 “반드시 군산에 의용소방대 연수원이 건립될 수 있도록 지역사회와 정치권이 힘을 모아야 할 때”라고 강조했다.

한편 시는 1500억 원(부지구입비 300억 원‧건축비 1200억 원)을 들여 옛 동산중 일원에 의용소방대 연수원을 건립하는 것을 검토 중에 있다.

군산의 경우 지난 1945년 11월 경마장(팔마광장)에서 발생한 화재를 진화하던 중 일본군이 매설한 폭발물이 터져 현장에서 순직한 故 권영복 의용소방대장을 비롯한 의용소방대원(9인)의 혼과 거룩한 희생이 있는 곳으로, 연수원 건립의 상징성과 당위성이 충분하다는 평가를 받고 있다.

무엇보다 군산시의회 ‘국립 의용소방대 연수원 군산시 유치 촉구 건의안’에 이어 국립 의용소방대연수원 건립 민간협의회가 출범하는 등 지역사회에서 의용소방대 연수원을 유치하기 위한 움직임이 활발하게 진행되고 있다.

군산=이환규 기자

