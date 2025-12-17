“부담없이 고향, 처가집 다녀오세요”⋯농협 무주군지부, 결혼이민자 모국방문 지원

무주 농협 함께 조합원 다문화가족에 왕복항공권 및 체제비 전달

결혼이민자 모국방문 지원 전달식. /농협 무주군지부

무주지역 결혼이민자 가족에게 고향방문의 꿈이 한결 가볍게 이뤄질 것으로 기대된다.

농협중앙회 무주군지부(지부장 김범석)와 무주농협(조합장 곽동열)은 결혼이민자 모국방문 지원 전달식 행사를 지난 16일 무주농협에서 가졌다.

이번 전달식은 무주군 다문화 가족의 안정적인 정착과 행복 증진을 위한 의미 있는 자리로 가족 전체의 왕복 항공권과 체재비를 지원하게 된다.

농협중앙회는 해마다 농협재단을 통해 농업인 조합원의 복지향상과 다문화가족의 삶의 질 개선을 위해 노력하고 있으며 특히 결혼이민자들이 오랜만에 고향을 찾아 가족과 만남으로써 향수를 달래고 정서적으로 안정을 얻는데 큰 도움이 되는 모국방문지원을 더 확대하려고 노력하고 있다.

김범석 지부장은“무주군 농업인 조합원 가족의 행복이 곧 무주군의 희망이다”며 “앞으로도 무주군 다문화가족이 우리사회의 당당한 일원으로 행복하게 생활할 수 있도록 실질적이고 지속적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

무주=김효종 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지