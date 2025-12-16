모레·한국기계설비기술, 전주에 둥지…356억 투자

전북도, 전주시, 전북연구개발특구와 투자협약

모레, 한국기계설비기술이 16일 전주시, 전북도 등과 투자협약을 맺었다. 사진=전주시

최근 세계적으로 각광받는 AI 기업과 에너지솔루션 기업이 전주에 둥지를 튼다.

전북도, 전주시, 전북연구개발특구는 16일 전북도청에서 전북테크비즈센터, 전주탄소국가산단 입주를 희망하는 ㈜모레, (유)한국기계설비기술과 총 356억 원 규모 투자협약을 체결했다.

투자기업 중 서울시에 소재한 모레는 AI 가속기 활용 최적화 소프트웨어 개발을 통해 AI 인프라 소프트웨어 기술 자립을 유도하는 AI 전문기업이다.

모레는 전북테크비즈센터 내 206억 원을 투자해 데이터센터를 구축할 예정이다.

한국기계설비기술은 광주시에 소재한 에너지솔루션 전문기업으로, 전주탄소국가산단에 150억 원을 투자해 제조시설을 신축할 계획이다. 이를 통해 40명 규모의 신규 일자리가 창출될 전망이다.

약 66만㎡(20만평) 규모로 조성되는 전주탄소국가산단은 오는 2027년 12월 기반시설 완공을 앞두고 있다. 현재까지 26개 기업이 2768억 원 규모의 투자를 약속했다.

이와 관련 전주시는 전주탄소국가산단의 유망기업 유치를 위해 지난 6월 ‘투자유치 촉진 조례’를 개정해 AI를 지원 업종으로 추가했다. 탄소국가산단 분양가의 10%를 입지보조금으로 추가 지원하는 조례 개정도 추진했다.

김관영 전북도지사는 “전북의 미래 먹거리를 책임지는 기업들이 전북을 선택해 준 것은 그린과 디지털을 아우르는 미래 산업 중심지로 도약할 중요한 기회”라며 “협약 기업들이 안정적으로 정착·성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

우범기 전주시장은 “본격적인 기업 유치만이 전주를 강한 경제 도시로 이끄는 길”이라며 “전주에 투자하는 기업들의 든든한 파트너로서 기업의 안정적 성장을 지원하겠다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지