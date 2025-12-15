전주시, 출생축하금 100만원 지급

기존 첫째아 30만원, 둘째아 50만원, 셋째아 100만원 내년부터 100만원으로 동일…백일상·돌상 무료 대여도

전주시

전주시가 출생축하금을 대폭 확대한다.

전주시는 내년 1월 1일 이후 출생아에게 출생축하금 100만원을 일시금으로 지급한다고 15일 밝혔다.

전주시는 2015년 출산 장려 정책 중 하나로 출생축하금 제도를 도입한 후 제도를 확대해 왔다. 2021년부터는 첫째아 30만원, 둘째아 50만원, 셋째아 100만원 등 출생축하금을 차등 지급했다.

내년부터는 차등 지급하던 출생축하금을 첫째아, 둘째아, 셋째아 관계없이 100만원을 동일 지급한다. 다태아의 경우 아이 1명당 100만원을 지급한다.

이와 관련 전주시의회는 지난 8일 ‘전주시 저출생 대책 및 출산장려 지원 조례’를 개정해 모든 출생아에게 100만원을 지원할 수 있는 근거를 마련했다. 전주시도 내년 출생축하금 예산으로 총 28억원을 편성한 상태다.

이 밖에 전주시는 내년부터 도내 청년 1인 소상공인·농어업인에게 최대 90만원의 출산급여를 지원한다. 아이의 탄생을 축하하기 위해 백일상·돌상 무료대여 등 신규사업도 추진한다.

우범기 전주시장은 “이번 출생축하금 확대가 출산 가정에 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 다양한 시책 발굴을 통해 출생·양육 가정에 대한 혜택을 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편 출생축하금은 지원 대상은 전주시에 출생 신고한 출생아로 출생일 현재 출생아의 부 또는 모가 전주시에 주민등록이 돼 있고, 지원 대상자인 출생아가 주민등록상 동일 세대원이어야 한다. 출생축하금 신청은 주소지 관할 주민센터에서 출생신고와 동시에 가능하다.

