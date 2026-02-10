이전기사
전북일보로고

재단법인 자동차융합기술원, 설맞이 나눔 ‘귀감’
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2026-02-10 14:47 (Tue)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 지역 chevron_right 군산

재단법인 자동차융합기술원, 설맞이 나눔 ‘귀감’

이환규 웹승인 2026-02-10 14:21 수정 2026-02-10 14:21

자동차융합기술원이 지난 9일 구세군 군산후생원 등 이웃 기관에 백미를 전달했다./사진제공=자동차융합기술원

전북특별자치도 출연기관 재단법인 자동차융합기술원(원장 오양섭)이 지난 9일 지역 내 어려운 이웃들을 위한 나눔 행사를 진행했다.

이번 행사는 설 명절을 맞아 지역사회 소외계층에게 따뜻한 명절 정을 전하는 의미에서 마련됐다.

이날 자동차융합기술원은 구세군 군산후생원, 더숨99지원센터, 군산LH7단지 경로당에 백미를 전달했다.

이는 자동차융합기술원이 매년 진행하고 있는 대표적인 나눔 활동으로 오양섭 원장을 비롯해 노동조합‧원우회 등 10명의 직원들이 함께 참여해 따뜻한 마음을 나눴다.

오양섭 원장은 “이번 행사를 통해 지역 사회에 나눔의 가치를 실천 할 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “서로를 위하는 마음이 널리 확산되기를 바란다”고 밝혔다.

군산=이환규 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#자동차융합기술원 #설날 #나눔
이환규 tomyd@hanmail.net
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 지역뉴스
지역섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr