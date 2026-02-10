재단법인 자동차융합기술원, 설맞이 나눔 ‘귀감’

자동차융합기술원이 지난 9일 구세군 군산후생원 등 이웃 기관에 백미를 전달했다./사진제공=자동차융합기술원

전북특별자치도 출연기관 재단법인 자동차융합기술원(원장 오양섭)이 지난 9일 지역 내 어려운 이웃들을 위한 나눔 행사를 진행했다.

이번 행사는 설 명절을 맞아 지역사회 소외계층에게 따뜻한 명절 정을 전하는 의미에서 마련됐다.

이날 자동차융합기술원은 구세군 군산후생원, 더숨99지원센터, 군산LH7단지 경로당에 백미를 전달했다.

이는 자동차융합기술원이 매년 진행하고 있는 대표적인 나눔 활동으로 오양섭 원장을 비롯해 노동조합‧원우회 등 10명의 직원들이 함께 참여해 따뜻한 마음을 나눴다.

오양섭 원장은 “이번 행사를 통해 지역 사회에 나눔의 가치를 실천 할 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “서로를 위하는 마음이 널리 확산되기를 바란다”고 밝혔다.

군산=이환규 기자

