전주시, 공영주차장 단계적 유료화…"운영 효율 개선"

올해 서부신시가지 주차장 3곳 유료 전환…신규 조성 공영주차장은 유료

전주시가 무료 공영주차장의 단계적 유료 전환을 추진한다. 주차 회전율을 개선해 공영주차장의 운영 효율을 높이기 위해서다.

실제로 무료 공영주차장의 경우 일부 이용자의 장기 주차, 기물 손괴 등으로 운영 효율이 떨어진다는 지적을 받아왔다.

16일 전주시에 따르면 지난달 기준 전주 공영주차장은 114곳 5768면이 운영 중이다.

전주시는 지난해 실시한 주차장 이용 실태 분석 용역을 토대로 무료 공영주차장 유료 전환 우선순위를 선정했다. 올해 첫 사업지는 서부신시가지 주차장 3곳이다.

해당 주차장은 롯데마트 인근(효자동2가 1229-2) 36면, 신한은행 인근(효자동2가 1237-8) 25면, 보훈청 인근(효자동2가 1243-1) 32면 등 3곳 93면이다. 이들 주차장은 이달 순차적으로 유료 전환한다.

전주시는 앞으로 신규 조성하는 공영주차장도 유료로 운영한다.

현재 시범 운영 중인 서신동 노상주차장(여율로~새터로 일대) 75면을 포함해 준공 예정인 충경로 노상주차장(병무청오거리~다가교 일대) 21면, 금암동 노외주차장(금암동 538-4) 32면, 에코 주15 노외주차장(송천동2가 1334-6) 47면 등 4곳 175면이 대상이다.

전주시는 무료 공영주차장 유료 전환에 따른 불편을 최소화하기 위해 인근 거주자, 소상공인을 대상으로 월 정기권과 상가 할인권을 운영할 예정이다.

또 공유주차 문화 확산을 위해 종교시설·공동주택·공공시설 등의 부설주차장 개방과 유휴 부지를 활용한 공한지주차장 조성 등 생활권 주변 주차장 확보에도 공을 들이기로 했다.

전주시 최준범 대중교통국장은 “공영주차장 유료화는 모두를 위한 공정한 선택”이라며 “지속적인 공영주차장 확충, 운영 개선 등을 통해 시민들에게 더 나은 주차 환경을 제공하겠다”고 말했다.

