전북 전 지역 대설주의보⋯11일까지 최대 20㎝ 눈

전북일보 DB

전북특별자치도 전 지역에 대설주의보가 발효됐다.

전주기상지청 등에 따르면 10일 도내 모든 지역에 대설주의보가 내려졌다.

이날 오후 8시 기준으로 전북 주요 지역 적설량은 임실 3㎝, 장수 2.7㎝, 진안 2.4㎝, 무주 덕유산 2.3㎝, 완주 구이 2.1㎝, 남원 뱀사골 1.5㎝, 전주 0.7㎝ 등이다.

기상지청은 서해상에서 발달한 눈 구름대가 유입되며 오는 11일 오후까지 전북 대부분 지역에 5~15㎝의 눈이 내릴 것으로 내다봤다.

특히 전북 서해안, 정읍, 순창 등 일부 지역에는 20㎝ 이상의 많은 눈이 올 수도 있을 것으로 관측됐다.

이와 함께 강풍 주의보도 도내 전역에 발효됐으며, 고창·군산·김제·부안 등 서해안 지역은 강풍 경보가 내려졌다.

기상지청 관계자는 “무거운 눈에 의한 시설물 피해, 낙하물 피해 등에 유의해 달라”며 “많은 눈으로 인해 고립될 가능성이 있으니 사전에 교통 상황을 확인해야 한다”고 당부했다.

김문경 기자

