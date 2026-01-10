전국에 많은 눈…전라 서해안 내일 최대 20㎝ 이상

지난달 24일 강원 춘천시 한 야외 주차장에서 시민이 차 위에 쌓인 눈을 치우고 있다. /연합뉴스

일요일인 11일 충남 남부 서해안과 전라권, 경남 서부 내륙, 제주도를 중심으로 전국에 강하고 많은 눈이 예보됐다.

비나 눈은 오후 대부분 그치겠으나 제주도는 12일까지 이어지겠다.

전라 서해안을 중심으로 많은 눈이 내릴 것으로 예상돼 비닐하우스 등 구조물 붕괴 같은 안전사고에 각별히 유의해야 한다.

비나 눈이 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다.

10일부터 이틀간 예상 적설량은 대전·세종·충남(남부 서해안 제외), 충북 중·남부, 경북 남서 내륙, 제주도 해안 1∼5㎝이다.

서해5도, 충북 북부, 전남 동부 남해안, 제주도 중산간 2∼7㎝, 경남 서부 내륙 3∼8㎝, 충남 남부 서해안 5∼10㎝, 광주·전남(동부 남해안 제외), 전북, 울릉도·독도, 제주도 산지 5∼15㎝(많은 곳 전북 서해안, 남부 내륙, 전남 서해안 20㎝ 이상)의 눈이 예보됐다.

예상 강수량은 전남 동부 남해안, 경북 남서 내륙 5㎜ 미만, 경남 서부 내륙 5㎜ 안팎, 대전·세종·충남, 충북 5∼10㎜, 서해5도, 광주·전남(동부 남해안 제외), 전북 5∼15㎜, 울릉도·독도, 제주도 5∼20㎜다.

아침 기온은 전국 대부분 지역에서 10일보다 5∼8도가량(경기 내륙·강원 내륙과 산지 10도 이상) 크게 떨어지겠다.

아침 최저기온은 -15∼-3도, 낮 최고기온은 -7∼4도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 전국에서 '좋음' 수준을 보이겠다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼4.0m, 서해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼3.5m로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 2.0∼5.5m, 서해 1.5∼5.0m, 남해 2.0∼5.0m로 예상된다.

다음은 11일 지역별 날씨 전망. [오전, 오후](최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>

▲ 서울 : [맑음, 맑음] (-8∼-4) <10, 0>

▲ 인천 : [맑음, 맑음] (-7∼-4) <10, 0>

▲ 수원 : [맑음, 맑음] (-8∼-3) <10, 0>

▲ 춘천 : [맑음, 맑음] (-12∼-4) <0, 0>

▲ 강릉 : [맑음, 맑음] (-6∼-1) <0, 0>

▲ 청주 : [구름많음, 맑음] (-6∼-2) <20, 10>

▲ 대전 : [흐리고 한때 눈, 구름많고 한때 눈] (-7∼0) <60, 60>

▲ 세종 : [구름많고 한때 눈, 구름많고 한때 눈] (-8∼-1) <60, 60>

▲ 전주 : [흐리고 눈, 구름많고 한때 눈] (-7∼-1) <60, 60>

▲ 광주 : [흐리고 한때 눈, 흐리고 한때 눈] (-4∼1) <70, 60>

▲ 대구 : [구름많음, 맑음] (-5∼1) <20, 10>

▲ 부산 : [맑음, 맑음] (-3∼3) <10, 0>

▲ 울산 : [맑음, 맑음] (-4∼1) <10, 0>

▲ 창원 : [구름많음, 맑음] (-3∼2) <20, 10>

▲ 제주 : [흐리고 비/눈, 흐리고 가끔 비/눈] (2∼5) <70, 60>

※ 이 기사는 인공지능(AI) 기술을 활용해 제작되었습니다. 인공지능이 쓴 초고와 기상청 데이터 등을 토대로 취재 기자가 최종 기사를 완성했으며 데스킹을 거쳤습니다.

