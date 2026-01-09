“혁신도시 악취 원인, 김제 용지면 축사 27곳 2029년까지 모두 철거”

김관영 도지사 9일 ‘도민과 함께하는 2026년 김제시 방문’, 지역 성장판 확장 첨단정밀육종연구센터, K종자비즈니스센터…국내 종자산업 심장부로 도약

김관영 전북특별자치도지사와 정성주 김제시장이 9일 ‘도민과 함께하는 2026년 시군 방문’ 행사 중 시민들과 기념 촬영을 하고 있다. /전북도 제공

전북특별자치도가 김제시와 뜻을 모아 지역의 새로운 성장 기반을 다진다.

도는 9일 김제시청 대강당에서 ‘도민과 함께하는 2026년 시군 방문’ 행사를 개최해 김제시 발전을 위한 협력 방안에 대해 설명했다.

이날 행사에서는 환경 개선을 비롯해 첨단산업 육성, 교통 인프라 확충, 청년 일자리 창출 등 김제시의 구조적 변화를 이끌 핵심 사업들을 제시했다.

도와 김제시는 새만금 유역 수질과 전북 혁신도시 악취의 원인으로 지목된 용지 정착농원 축사 정리를 핵심 환경 과제로 힘을 모았다. 1차로 26개 축사를 매입했으며, 2029년까지 340억 원을 들여 잔여 축사를 모두 철거해 환경오염원을 근본적으로 해소할 방침이다.

김제를 미래산업 거점으로 육성하기 위한 종자산업 혁신클러스터 조성도 본격화되고 있다. 옛 김제공항 부지와 새만금 일원 273ha에 1,738억 원을 투입해 첨단정밀육종연구센터와 K종자비즈니스센터 등을 구축함으로써 김제를 국내 종자산업의 핵심 거점으로 만든다는 구상이다.

김관영 전북특별도지사가 전통시장에서 시민과 손을 잡고 있다. /전북도 제공

옛 심포항 부지에도 국립해양도시과학관 건립이 추진되며 지역 기대감이 커지고 있다. 총 1,354억 원이 투입되는 이 시설은 바다와 인류의 공존을 주제로 한 미래형 과학관으로, 도와 김제시는 올해 1분기 예비 타당성 조사 신청을 목표로 준비를 서두르고 있다.

교통 인프라 개선도 속도를 낸다. 도는 김제 시민문화체육공원 이용객 증가에 대응해 화동마을 진입로 확포장 공사에 10억 원을 지원한다. 농로 수준이던 도로를 폭 10m로 확장해 접근성을 높일 계획이다.

아울러 금구면~백구면을 잇는 군도 17호선의 지방도 승격도 마무리 단계에 접어들어, 새만금~전주 고속도로 하이패스 IC 설치와 연계한 간선도로 기능 강화를 기대한다.

청년 유출을 막기 위한 일자리 정책도 병행된다. 민선 8기 이후 245개 기업, 17조 4,000억 원 규모의 투자 협약 경험을 바탕으로 올해 20조 원 달성을 목표로 첨단산업 기업 유치에 집중할 계획이다.

전북형 청년취업지원사업의 김제시 배정 인원도 지난해 3명에서 올해 7명으로 확대했다.

도 관계자는 “교통 여건 개선, 청년 일자리 확대, 미래산업 유치 등 김제시 과제들을 함께 풀어나가기 위해 행정력과 재정을 집중하겠다”며 “주민들이 피부로 느낄 수 있는 성과를 만들어내는 데 최선을 다하겠다”고 전했다.

김제=강현규 기자·김현지 인턴기자

