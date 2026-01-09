판소리 ‘춘향가’에서 세계로…남원 춘향제, 유네스코 모범사례 등재 추진

9일 등재추진단 운영위원회 회의 개최… 96년 역사 가치 공유

지난 9일 남원시청에서 춘향제를 유네스코 인류무형문화유산 보호 모범사례 등재를 위한 운영위원회 회의가 열린 가운데, 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다./사진=남원시

남원시(시장 최경식)가 춘향제 유네스코 인류무형문화유산 보호 모범사례 등재를 향한 첫발을 내디뎠다.

시는 9일 등재추진단 운영위원회 회의를 열고, 춘향제의 무형유산적 가치를 국제사회와 공유하기 위한 실천적 기반 마련에 나섰다고 밝혔다.

남원 춘향제는 1931년 첫 개최 이후 96년의 역사를 이어오고 있다. 판소리 ‘춘향가’의 정신을 시민과 함께 계승·실천해 온 대표적인 축제다. 남원의 문화정체성과 공동체 정신을 상징하는 살아 있는 무형유산으로 평가된다.

특히 유네스코 인류무형문화유산 대표목록에 등재된 판소리 ‘춘향가’를 중심으로 실천되고 있는 지역축제 중 가장 오랜 역사를 지녔다. 판소리 전승과 공동체 실천이라는 무형유산의 본질적 가치를 생생하게 구현하고 있다.

시는 춘향제가 지닌 역사적·예술적 가치와 지속가능한 전승체계를 국제적으로 알리기 위해 유네스코 인류무형문화유산 모범사례 등재를 추진 중이다. 이를 통해 국내를 넘어 세계적인 무형유산 도시로 남원이 자리매김할 수 있도록 할 예정이다.

올해에는 기존 성과를 토대로, 남원 문화자산으로서의 춘향제를 전승하기 위한 방안을 체계화한다. 또 유네스코 모범사례로 발전시키기 위한 정책적·학술적 기반을 정립하기 위한 용역도 진행한다.

앞서 시는 2016년 올해의 무형유산도시 선정, 2022년 지역 무형유산 보호지원사업, 2025년 춘향제 기록·자료 축적·국제포럼 등을 추진한 바 있다.

시 관계자는 “춘향제가 지역 축제를 넘어 국제적 문화유산으로 자리매김하도록 할 계획”이라며 “춘향제를 국제사회와 공유할 수 있는 모범사례로 정립해 나가겠다”고 밝혔다.

