전북서남상공회의소, 2026년 신년인사회 개최

지역경제 발전을 위한 협력 의지 다짐

전북서남상공회의소 병오년 신년 인사회에 최종필 회장과 이학수 시장 및 주요내빈들이 떡케익 컷팅을 하고 있다. 사진제공=전북서남상공회의소

전북서남상공회의소(회장 최종필)가 주최한 ‘2026년 신년인사회’가 7일 전북서남상공회의소 3층에서 개최됐다.

이날 행사에는 윤준병 국회의원, 이원택 국회의원, 안호영 국회의원, 이학수 정읍시장, 박 일 정읍시의회 의장, 박상훈 정읍경찰서장, 김정태 전북특별자치도상공회의소협의회 회장, 김인태 전북특별자치도 기업유치지원실장, 최종필 회장과 지역상공인 및 유관기관 사회단체장 등 150 여명이 참석해 새해 인사를 나누고 지역경제 발전을 위한 협력 의지를 다졌다.

또한, 지역경제 발전에 앞장선 (주)대희정밀 권기찬 대표이사, (주)이노바텍 최낙헌 대표이사, (유)다원에프에스 채수현 대표이사, (유)대성이엔지 조준종 사장 등 상공인에게 전북특별자치도지사 표창이 수여됐다.

전북서남상공회의소는 올해 목표로 △AI 정보 공유의 장 마련 △기업 규제 개선 건의 △회원기업 경영지원 강화 △지차체와의 긴밀한 협력 등을 통해 지역 경제의 지속 가능한 성장을 적극 뒷받침한다는 계획이다.

최종필 회장은 "올 한 해 회원사 여러분이 거친 풍량을 뚫고 전진할 수 있도록 든든한 ‘페이스메이커’역할을 다하여, 기업인들이 오직 창의와 열정만으로 도전할 수 있는 환경을 조성하는데 총력을 다하겠다"고 말했다.

정읍=임장훈 기자

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