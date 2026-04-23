경선 탈락 임실군의회 장종민 의장, 박정규 도의원 후보 지지

혼탁한 지방선거 모범사례 임실발전 앞장 손잡아

6·3 지방선거에서 임실군 도의원 예비후보로 경선에서 탈락한 더불어민주당 장종민 임실군의회 의장이 23일 박정규 도의원 예비후보 지지를 선언했다.

장 의장은 “최근 임실군수 경선 과정에서 일부 후보들이 보여준 작태에 대해 할 말을 잊었다”며 “오늘 지지는 더불어민주당의 깨끗한 선거풍토 조성을 위한 것”이라고 강조했다.

그러면서 그동안 자신을 믿고 지지해준 군민에 감사를 드린다며 임실의 더 큰 발전을 위해 모든 것에 겸허히 승복하고 박정규 후보와 끝까지 통합의 길로 가겠다고 밝혔다.

박정규 예비후보는 “장종민 의장의 사려 깊은 결심이 지방선거 출마자들에 귀감이 되길 희망한다”며 “반드시 선거에서 승리해 당과 군민을 위한 도의원으로 남겠다”고 말했다.

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