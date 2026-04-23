“골프 접대·금품수수 의혹 규명하라”…전주대 비대위, 청와대 앞서 이사장 엄벌 촉구

전주대학교 정상화를 위한 비상대책위원회(이하 비대위) 소속 교수·직원 40여 명은 23일 오후 청와대 분수대 앞에서 기자회견을 열고, 교육부 감사와 경찰 수사를 요구하는 탄원서를 제출하겠다고 밝혔다.

전주대학교 정상화를 요구하는 교수·직원들이 청와대 앞에서 기자회견을 열고, A이사장의 각종 비위 의혹에 대한 철저한 수사와 감사를 촉구했다.

전주대학교 정상화를 위한 비상대책위원회(이하 비대위) 소속 교수·직원 40여 명은 23일 오후 청와대 분수대 앞에서 기자회견을 열고, 교육부 감사와 경찰 수사를 요구하는 탄원서를 제출하겠다고 밝혔다.

비대위는 이날 “골프 접대와 금품 수수, 보은성 인사 등 각종 의혹에도 불구하고 대학 운영이 정상화되지 않고 있다”며 “교육기관의 공공성을 훼손한 책임을 엄중히 물어야 한다”고 주장했다.

이어 “대학 구성원들의 노력으로 글로컬대학30 사업 예비 선정까지 이뤄냈지만, 이사장이 납득할 수 없는 이유로 본지정 신청을 가로막아 대학과 지역사회에 큰 혼란을 초래했다”고 비판했다.

비대위는 탄원서를 통해 A이사장의 위법 행위 의혹을 구체적으로 제기했다.

우선 A이사장이 실질적인 상시 근무 없이 자신을 ‘상근 임원’으로 지정하고 매월 300만 원의 보수를 수령한 것은 사립학교법 위반 소지가 있으며, 정관 개정을 통한 보수 수령은 업무상 배임에 해당할 수 있다고 주장했다.

또 일부 교수들로부터 수차례 골프 접대와 현금성 선물을 수수하고, 이후 해당 인사들을 주요 보직에 임명했다는 의혹도 제기했다. 비대위는 이를 두고 “공정한 인사 시스템을 무너뜨린 사학 사유화 행위”라고 비판했다.

이와 함께 특정 인사를 위해 정관과 인사 규정을 변경하고 겸직 제한 규정에도 불구하고 보수를 지급하는 등 법인 운영 전반에서 규정 위반이 있었다고 주장했다.

비대위는 “사학 비리는 한 대학을 넘어 사회 공정성을 훼손하는 문제”라며 “이미 경찰 수사가 진행 중이지만 교육부 감사가 병행되지 않으면 진상 규명에 한계가 있다”고 강조했다.

그러면서 △교육부 특별 감사 실시 △수사기관의 신속하고 엄정한 수사 △대학 정상화를 위한 제도 개선 등을 촉구했다.

비대위는 이날 교수 다수의 서명이 담긴 탄원서를 청와대와 교육부, 경찰청에 제출할 계획이다.

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