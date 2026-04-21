천호성 “단일화 여파 예측 불가…절차 정당성 의문”

비정규직 처우 개선 기자회견

천호성 전북교육감 예비후보는 21일 전북교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 학교 비정규직 처우 개선을 약속했다./전북일보

천호성 전북교육감 예비후보가 이남호·황호진 단일화와 관련해 “여파를 가늠하기 어렵다”면서도 절차적 정당성에 강한 의문을 제기했다.

천 후보는 21일 열린 정책회견에서 “(단일화에 따른) 구도 변화는 있었지만 결과는 누구도 예측할 수 없다”며 “선거는 다양한 변수에 따라 움직이기 때문에 단일화 효과를 단정하기 어렵다”고 밝혔다.

그러면서도 이번 단일화 과정에 대해서는 “여론조사나 정책 협약 등 최소한의 절차 없이 이뤄진 급조된 단일화”라며 “정상적인 단일화라고 보기는 어렵다”고 비판했다.

그는 과거 자신의 단일화 경험을 언급하며 “당시에는 정책 협약을 먼저 체결하고 공개적인 논의와 여론조사를 통해 투명한 절차를 거쳤다”며 “이번처럼 갑작스럽게 발표되는 방식과는 본질적으로 다르다”고 강조했다.

실제로 단일화 이후 일부 지지층의 반발 기류도 감지된다고 전했다. 천 후보는 “단일화 과정에 대한 불만과 배신감을 호소하는 (황호진측 지지자들의) 연락이 이어지고 있다”며 “이 역시 향후 판세에 어떤 영향을 미칠지 지켜봐야 한다”고 말했다.

이와 함께 일각에서 제기되는 ‘김승환 교육감 체제 회귀’ 우려에 대해서는 선을 그었다. 그는 “그런 일은 절대 없을 것”이라며 “김승환 전 교육감은 법학자이고, 나는 교사 출신 교육학자로 교육을 바라보는 관점 자체가 다르다”고 강조했다.

이어 “교육의 다양성과 자율성을 중시하면서도 기초학력과 미래 교육을 함께 강화하는 것이 핵심 방향”이라며 “과거로 돌아가는 교육이 아니라 변화된 시대에 맞는 교육을 추진하겠다”고 덧붙였다.

정책적으로는 교육 투자 방향에 대한 구상도 밝혔다. 천 후보는 “교육 예산은 단순 시설이 아니라 사람에 투자해야 한다”며 “구성원의 사기와 역량을 높이는 것이 곧 교육력 향상으로 이어진다”고 설명했다.

특히 학교 비정규직 처우 개선과 관련해 “교육감의 의지에 따라 충분히 개선 가능한 수준”이라며 “직종별 특성과 현장의 목소리를 반영해 단계적으로 추진하겠다”고 밝혔다.

또한 교권과 학생 인권 문제에 대해서는 “체벌이 아닌 책임 있는 민주공화시민 교육이 필요하다”며 “학생의 권리뿐 아니라 책임을 함께 가르치는 교육으로 균형을 맞추겠다”고 말했다.

천 후보는 “결국 이번 선거는 정책과 비전, 그리고 교육 철학의 경쟁이 될 것”이라며 “단일화 변수와 관계없이 유권자들이 현명한 판단을 해줄 것으로 기대한다”고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지