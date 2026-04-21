교육감 선거판도 ‘이남호 vs 천호성’ 사실상 재편

유성동 후보 전략적 판단 ‘선택의 기로’

전북교육감 선거가 황호진 전 전북부교육감의 전격 단일화와 유성동 예비후보의 선택 변수까지 맞물리며 중대 분수령을 맞고 있다. 선거 구도는 점차 ‘이남호 대 천호성’의 양강 대결로 압축되는 흐름이다.

황 전 부교육감은 지난 14일 이남호 예비후보 지지를 공식 선언하며 단일화에 나섰다. 그는 “도덕성이 무너진 교육 리더십에 전북교육의 미래를 맡길 수 없다”며 단일화 배경을 밝혔다. 특정 이념교육 회귀 우려와 함께 교육 수장의 도덕성 문제를 전면에 내세우며 천호성 후보를 정면 겨냥한 것이다.

특히 “아이들에게 정직과 인성을 가르쳐야 할 교육감 자리에 도덕적 흠결이 큰 인물이 서는 것은 막아야 한다는 절박함이 컸다”고 강조하며 ‘도덕성 프레임’을 선거 핵심 쟁점으로 끌어올렸다.

정책 측면에서는 ‘학력 신장’이 맞물리고 있다. 황 전 부교육감은 이남호 후보의 ‘학력 신장 3.0’을 강조하며, 자신의 교육 행정 경험과 결합해 전북교육의 질적 도약을 이끌겠다는 구상을 밝혔다. 천호성 후보 역시 학력신장을 1호 공약으로 내세운 바 있다. 어느 후보의 학력신장 정책이 유권자의 마음을 흔들지가 관건이다.

이와 함께 유성동 후보의 거취 역시 판세를 가를 또 다른 핵심 변수로 떠오르고 있다. 유 후보는 본선 후보 등록을 위해 약 5000만 원의 기탁금을 납부해야 하는 상황으로, 현실적인 비용 부담과 향후 정치적 입지를 동시에 고려해야 하는 선택의 기로에 서 있어 고심이 깊어지고 있다.

교육계 안팎에서는 유 후보가 완주 대신 ‘일보 전진을 위한 후퇴’를 택할 가능성도 거론된다. 단기 승부보다 향후 정치적 기반을 고려한 전략적 판단에 나설 수 있다는 분석이다. 이 경우 선거 구도는 더욱 빠르게 양강 체제로 굳어질 가능성이 크다.

현재 선거는 형식적으로는 3자 구도지만, 황호진 단일화 효과와 유성동 변수까지 감안하면 실질적으로는 이미 ‘이남호 대 천호성’의 양자 대결로 재편되고 있다는 평가가 지배적이다.

여기에 지역 정치 환경도 변수로 작용하고 있다. 전북이 전통적으로 더불어민주당 성향이 강한 지역인 만큼, 지방자치단체장 경선이 마무리되면서 그동안 상대적으로 주목도가 낮았던 교육감 선거에도 관심이 빠르게 이동할 것으로 보인다.

이 과정에서 아직 지지 후보를 정하지 못한 부동층의 표심이 어디로 움직이느냐가 승부를 가를 결정적 요인으로 떠오르고 있다. 도덕성 논란과 현장 교사의 강점을 내세운 두 축의 프레임 경쟁 속에서 막판 표심 결집이 판세를 뒤흔들 가능성도 제기된다.

결국 이번 전북교육감 선거는 황호진 단일화로 촉발된 ‘도덕성 대결’과 유성동 변수, 그리고 부동층 이동이 맞물리며 양강 구도 속에서 최종 승부가 갈릴 전망이다. 이남호·천호성 두 후보의 전략과 행보에 관심이 집중되고 있다.

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