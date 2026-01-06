‘옛 대한방직 부지 개발사업’ 본격화한다

올 상반기 착공…무상 귀속‧공공기여 시설 실시설계 추진

전주 관광타워복합개발사업 조감도 /전주시

옛 대한방직 부지 개발사업이 올해부터 본격화된다.

전주시는 시공자 선정과 감리자 지정, 안전관리계획 승인 등의 절차를 거쳐 올 상반기에 옛 대한방직 부지 개발사업이 본격 추진될 예정이라고 6일 밝혔다.

또한 부지 내 무상 귀속 시설과 공공기여 시설 설치를 위한 실시설계와 함께 공공기여 시설의 설계부터 공사까지 전 과정을 관리·감독할 건설사업관리 용역도 함께 추진될 계획이다.

앞서 전주시는 민간사업자로부터 주택건설사업계획승인 신청이 접수돼 관련 부서 및 기관 협의와 재해·재난·환경·안전·교육환경·소방 등의 영향평가 및 심의 등의 대규모 개발사업에 따른 사전절차를 이행한 뒤 지난해 9월 전주 관광타워복합개발사업의 사업계획을 최종 승인했다.

전주시는 민선 8기 출범 이후 옛 대한방직 부지의 개발을 위해 민간사업자인 ㈜자광과 사전협상 절차를 신속히 추진해 왔다. 그 결과 지난 2024년 12월 전주시와 민간사업자간 사업시행 협약이 체결됐다.

협약에 따라 민간사업자는 용도지역 변경에 따른 토지가치분에 대해 공공기여로 2528억 원을 납부하기로 했다. 구체적으로 1100억 원은 교통 문제 해결을 위해 △홍산로 지하차도 △홍산교~서곡교 언더패스 △마전교 확장 △마전들로 교량 신설 △세내로 확장 △효자5동 주민센터 신축 등의 공공기여 시설을 설치하는 데 사용된다. 나머지 1428억 원은 공사 기간 중 현금으로 분할납부 받아 관련 법령에 따라 장기 미집행 도시계획시설 및 기반 시설을 설치하는 데 활용할 계획이다.

이와 함께 민간사업자는 부지 내 무상 귀속 시설로 약 467억 원 상당의 도로와 경관녹지, 근린공원, 주차장 등의 기반 시설과 지역사회 공헌을 위해 약 360억 원 상당의 전주 시립미술관을 건축해 기부채납 하기로 약속했으며, 지역사회 공공기여 증대를 위해 총 3855억 원 상당의 공공시설과 현금을 납부하기로 했다.

전주시 관계자는 “전주 관광타워복합개발사업이 계획대로 정상 추진돼 지역경제 활성화와 관광산업의 발전에 기여하고 공공기여 사업 또한 차질 없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

강정원 기자

