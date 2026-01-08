[2026 전북특별자치도민회중앙회 신년인사회] “전 세계 흩어진 전북인 단합해 ‘희망의 땅’ 만들자”

전북일보·전북도민회중앙회·삼수회·전북도 공동주최 ‘2026 도민회중앙회 신년인사회’ 500여 명 참석 성황

8일 서울 중구 더플라자 호텔에서 열린 전북일보·전북특별자치도민회중앙회·삼수회·전북특별자치도가 공동 주최한 ‘2026년 전북특별자치도민회중앙회 신년인사회’에서 참석자들이 ‘새만금 국제공항 정상화’를 염원하는 퍼포먼스를 하고 있다. /조현욱 기자

서울을 비롯한 수도권 거주 350만 출향 전북인들이 2026년 병오년(丙午年) 새해를 맞아 한자리에 모여 고향 전북특별자치도의 도약과 번영을 기원했다.

(사)전북특별자치도민회중앙회(회장 곽영길‧이하 중앙회)와 전북특별자치도(도지사 김관영), 삼수회(회장 정동영), 전북일보사(회장 서창훈)가 주최한 ‘2026년 전북특별자치도민회중앙회 신년인사회’가 8일 오후 6시 서울 중구 더플라자 호텔에서 열렸다.

행사에는 수도권은 물론 윤석정 전북애향본부 총재 등 전북지역 각계각층에서 활동 중인 500여 명이 참석해 새해 덕담을 나누며 고향발전을 위한 결속을 다졌다.

특히 정동영 통일부 장관을 비롯, 조현(외교부)·안규백(국방부)·김윤덕(국토부) 장관 등 전북 출신 인사들이 이재명 정부에서 대거 입각, 고향 발전에 대한 기대감이 그 어느 때보다 높아진 가운데 진행됐다.

또 행사에는 정청래 더불어민주당 대표를 비롯해 20여명의 전·현직 국회의원이 참석해 분위기는 한껏 달아올랐다.

곽영길 중앙회장은 신년사에서 전북이 피지컬 AI와 바이오·신재생에너지 등 첨단 산업 생태계 구축작업에 나선 것을 들며 "전북의 미래는 전국 각지와 전 세계에 흩어진 전북인이 다시 손을 잡을 때 비로소 완성된다”며 단합을 강조했다.

이어 “2026년 신년을 맞아 우리는 선택해야 한다. 머뭇거릴 것인가, 아니면 도전할 것인가"라며 "전북은 도전해야 한다. 행동해야 한다”고 힘주어 말했다.

또 김관영 도지사는 축사를 통해 “전북이 대한민국 첨단 산업의 테스트베드가 돼서 남들이 안 가본 길을 가보겠다고 출발한 지가 2년 됐고, 더 가야 할 길이 많다"며 전북도민 및 향우들의 응원을 당부했다.

이어 전북이 2036년 올림픽 유치에 나선 것을 들며 “대한민국의 문화 힘, 경제 힘, 외교력이 같이 어우러진다면 분명히 달성될 것으로 생각하고 저희가 힘을 모아서 올림픽을 유치하겠다”고 말했다.

서창훈 전북일보사 회장은 축사를 통해 “지난 한해 전북도는 적잖은 성과를 거뒀는데, 이런 성과들은 재경 향우들의 성원과 도움 없이는 불가능한 일이었다”며 재경 향우들의 고향에 대한 관심과 지원에 감사의 인사를 전했다.

이어 “올해는 전북이 ‘희망 고문’의 땅이 아니라, ‘희망의 땅’으로 변화하는 한 해가 되기를 소망한다”면서 “항상 그렇듯이 올해에도 재경 전북도민회가 고향과 세계를 잇는 든든한 다리가 되어 달라”고 당부했다.

이날 행사의 하이라이트인 ‘제21회 자랑스러운 전북인상’ 시상식에서는 국가와 지역사회 발전에 기여한 8명의 출향인사가 수상의 영예를 안았다.

공공부문에서는 국정 핵심부처를 이끌며 전북의 명예를 드높인 공로로 정동영 통일부 장관, 조현 외교부 장관, 안규백 국방부 장관, 김윤덕 국토교통부 장관이 공동수상했다.

봉사 부문에서는 수도권 전북인들의 화합을 도모하고 고향을 위한 헌신적인 지원과 봉사활동을 펼쳐온 홍계자 중앙회 여성위원장이 수상했다.

특별상은 환경·청년·역사 부문에서 전북의 이름을 빛낸 인사들이 선정됐다.

환경 부문에서는 장대식 넷제로 2050 기후재단 이사장이, JB YOUNG LEADER(청년) 부문에선 반도체와 신소재 분야에서 세계적 연구 성과를 내며 글로벌 무대에서 전북인의 위상을 높인 채상훈 싱가포르 난양공과대 교수가 각각 선정됐다. 역사 부문은 조선왕조실록을 보존한 손홍록·안의를 기리는 선양회를 설립해 지역 역사 계승에 기여한 박영일 전 쌍용양회 대표이사가 수상했다.

행사는 신년하례와 덕담, 고향의 발전을 기원하는 건배제의로 이어졌다.

한편 이날 행사에는 정세균 전 국무총리, 김덕룡 전 장관, 이강국 전 헌법재판소장, 김재형·박재윤 전 대법관, 김형두 헌법재판소 헌법재판관, 성낙인 서울대 총장, 정근식 서울시교육감, 김홍국 하림그룹 회장 등이 참석했다.

2026 전북특별자치도민회중앙회 신년 인사회 주요 참석자

△김관영 전북특별자치도지사 △정동영 통일부 장관 △서창훈 전북일보 회장 △윤석정 전북애향본부 총재 △안규백 국방부 장관 △정청래 더불어민주당 대표 △서영교 국회의원 △이성윤 국회의원 △조배숙 국회의원 △안호영 국회의원 △한병도 국회의원 △박희승 국회의원 △권덕철 삼수회장 △곽영길 전북특별자치도민회중앙회 회장 △홍계자 전북특별자치도민회중앙회 여성위원장 △장대식 넷제로2050 기후재단 이사장 △채상훈 싱가폴 난양대학교 교수 △박영일 안의·손영록 선양모임 회장 △진성준 국회의원 △박주민 국회의원 △임오경 국회의원 △한준호 국회의원 △한민수 국회의원 △부승찬 국회의원 △강경숙 국회의원 △김병오 전 국회의원 △정균환 전 국회의원 △장영달 전 국회의원 △이강래 전 국회의원 △이상옥 전 국회의원 △정운천 전 국회의원 △정근식 서울특별시교육감 △유희태 전북특별자치도 완주군수 △노홍석 전북특별자치도 행정부지사 △박정훈 전북특별자치도 정책보좌관 △박용근 전북특별자치도 정책협력관 △윤여봉 전북특별자치도경제통상진흥원 원장 △박성태 원광대학교 총장 △류두현 전주대학교 총장 △최무연 한국예총 전북연합회장 △이윤한 한국예총 전북연합회 사무총장 △김정구 대한민국시·도민회연합 회장 △손성원 부산시민회 회장 △양재곤 대구경북시도민회 회장 △김한회 충북도민회중앙회 사무총장 △백성일 전북일보사 부사장 △전오열 전북일보사 편집국장 △백세종 전북일보사 정치부장 △김지원 전북일보사 영상제작부 차장 △조현욱 전북일보사 사진부 기자 △김준호 전북일보사 서울본부장 △송방섭 전북일보사 서울본부 국장 △이준서 전북일보사 서울본부 기자 △김택수 전북도민일보 회장 △신효균 전북도민일보 사장 △유현식 전라일보 대표 △문봉호 전민일보 사장 △박명규 새전북신문 사장 △홍성일 전라매일 회장 △한명규 JTV 사장 △강희업 국토교통부 차관 △정상우 감사원 사무총장 △김용선 지식재산처장 △강종석 전 국회 입법조사처 실장 △조봉업 지방시대위원회 단장 △박동일 산업통상부 산업정책실장 △유수영 기획재정부 대변인 △고형우 보건복지부 국장 △김상모 국가기술표준원 국장 △안병일 전북특별자치도 서울본부장 △안병균 리버사이드호텔 회장 △박춘원 전북은행장 △김태현 전북은행 부행장 △김은호 전북은행 부행장 △최종구 전북은행 부행장 △조인성 전북은행 부행장 △조범석 전북은행장 비서팀장 △이정환 NH농협카드 사장 △김성훈 농협중앙회 전북본부장 △장길환 NH농협은행 전북본부장 △김종목 농협중앙회 전북경영기획단 차장 △허무영 NH농협은행 전북경영지원단 차장 △이향순 카페위원장 △한진석 카페위원회 위원 △신경순 카페위원회 위원 △김오량 카페위원회 위원 △고인숙 카페위원회 위원 △김경애 카페위원회 위원 △김해주 카페위원회 위원 △이철재 카페위원회 위원 △전주암 카페위원회 위원 △최순임 카페위원회 위원 △이민영 전북도민일보 서울본부 국장 △전형남 전북도민일보 국회출입기자 △최홍은 전라일보 서울본부 정치부장 △강영희 전라일보 서울본부 정치부장 △이용 전민일보 서울주재 정치부 기자 △김일현 전북중앙신문 서울본부 국장 △고주영 전주일보 서울본부 국장 △김영묵 전북타임스 서울본부장 △강길동 전북서울장학숙 관장 △이진오 전북서울장학숙 관리부장 △이서은 중앙대학교 간호학과 3학년 △하만택 성악가 △노은주 국악인 △유세미 일렉바이올리니스트 △박현성 재인천전북도민회장 △이채은 구리시전북도민회장 △조정상 광주시전북도민회장 △김경남 수원시전북도민회장 △박주경 안산시전북도민회장 △김찬기 시흥시전북도민회 수석부회장 △백영근 부천시전북도민회장 △이왕준 경기북부전북도민회장 △조경환 포천시전북도민회장 △고석곤 용인시전북도민회장 △고복현 김포시전북도민회장 △전순득 화성시전북도민회장 △김형곤 수석부회장 △유상수 사무총장 △이연택 전 총무처 장관·전 대한체육회장 △김덕룡 세계한인상공인총연합회 이사장 △정세균 전 국무총리·전 국회의장 △이강국 전 헌법재판소장 △김홍국 하림그룹 회장 △최동섭 전 건설부 장관 △김형두 헌법재판소 헌법재판관 △김재형 전 대법관·현 서울대학교 법학전문대학원 교수 △박재윤 전 대법관 △조남조 전 전북특별자치도지사 △유종근 전 전북특별자치도지사 △성낙인 제26대 서울대학교 총장 △신상훈 한국여자농구연맹 총재 △김철수 에이치플러스 양지병원 이사장 △류균 재경전주시민회장 △성흥수 상임이사 △김방모 상임이사 △유인수 상임이사 △유병현 상임이사 △김병관 상임이사 △김대훈 총무부회장 △이옥형 대외협력부회장 △조용태 운영부회장 △이인열 사법·행정부회장 △소병문 사회·봉사부회장 △곽세열 법무법인 홍인 대표변호사 △김명준 가온택스 대표세무사 △강신숙 수협은행 경영고문 △고갑수 SQ엔지니어링㈜ 회장 △김강 에스제이씨성전 회장 △김귀순 세무법인 부민 대표 △김대욱 혜성산업개발㈜ 대표 △김병종 서울대학교 명예교수 △김상희 전북도민회 여성위원회 명예위원장 △김손 지한컴퍼니 회장 △김종령 LH자회사 ㈜비채누리 사장 △김종춘 다보성갤러리화랑 CEO △김종호 한국공인중개사협회장 △김학규 학선건설㈜ 대표이사 △김홍규 아신그룹 회장 △남민우 다산네트웍스 대표이사 회장 △박경수 이그린통상㈜ 대표이사 △박만선 네오메디팜 회장 △박종길 전 문화체육관광부 제2차관 △박종천 티롤호텔 대표 △박창군 장수티앤시 회장 △안종만 도서출판 박영사 회장 △양재용 새희망부동산컨설팅 대표 △왕기현 세무법인 다솔 회장 △유성민 에코에너지원 대표이사 △유태호 에이치에스에프앤디 대표이사 △이광연 이광연한의원 원장 △이상인 전력안전E&C 대표 △이선기 전 전북특별자치도의원 △이영준 인팩지씨에프 대표이사 △이진수 모터뱅크 대표 △임연택 아이케이씨건설 회장 △임정호 태우 A.T.S 대표 △장기철 (사)정읍수제천보존회 이사장 △장길영 전북특별자치도민회중앙회 부회장 △전승현 델몬트음료 진안물류 △전현정 LKB평산 대표변호사 △정석현 수산그룹 회장 △정태학 경성에프알 대표 △제성환 기산 대표이사 △하광용 호남고등학교동창회장 △허미숙 전 방송통신심의위원회 부위원장 △이관식 전 전북도민회중앙회 사무총장 △강대석 법무법인서울 대표변호사 △고명덕 (사)전국학교운영위원연합회 고문 △권미자 전북경찰청 여성청소년과장 △김경애 극단여인극장 대표 △김기용 동아일보 산업2부장 △김대규 바이&바이컨설던트 사장 △김동술 (주)종합건축사사무소 ‘담’ 회장 △김명수 신아일보 회장 △김봉주 신한총괄보험주식회사 대표이사 △김옥선 기획부동산 대표 △김정일 동학농민혁명대안포럼 총재 △김주열 고창장학숙 관장 △김충원 삼정회계법인 상무 △두상달 칠성산업 대표이사 사장 △박기주 스마트파워 의장 △박진균 기백건설 대표이사 △복창근 부천대학교 교수 △설균태 성균관 고문회장 △성순례 전 전북도민회중앙회 여성위 사무처장 △손정우 장한전력 대표이사 △안호준 전주대학교 재수도권총문회 이사 △양영두 흥사단 상임대표 △양영철 MBC문화방송 사우회장 △오경표 경일문화 회장 △왕미양 한국여성변호사회 회장 △윤승용 남서울대학교 총장 △윤진호 전주대학교 재수도권총동문회장 △윤형섭 통일부 통일교육전문위원 △이민형 전 중소기업청 이사관 △이성희 동양연사 대표 △이영정 연동종합전설㈜ 대표 △이희수 한영회계법인 부회장 △임의택 한국부동산연구원 원장 △장사덕 한국이온테크 관리이사 △장우진 성균관대학교 경영대학 산학협력교수 △전석진 온누리안은행 대표 △전종근 (사)한국뿌리문화보존회 이사 △정기호 전 성남시전북도민회 사무총장 △정길호 전 한국국방연구원 책임연구위원 △정하연 익산시 서울사무소장 △조광제 학교법인 서울미디어대학원대학교 이사장 △지미순 전북도민회중앙회 자문위원 △최창영 전국노인복지단체연합회 총괄본부장 △한길수 재경익산시향우회 감사 △홍기덕 전북도민회중앙회 자문위원 △황병주 법무법인 리한 대표변호사 △황승현 전 국제예술대학장 △황일성 소산예당 대표 △강지식 법무법인 백송 대표변호사 △김영미 서울경제TV 부장 △김호석 내장산골프장 대표회장 △두영배 경기도민일보 부장 △류병선 중구새마을협의회 회장 △박찬영 대원회원권거래소 대표이사 △송상근 골드리치 이사 △시덕수 한남슈퍼 사장 △원종훈 가온택스 대표세무사 △이기섭 노무법인 코리아인 대표 △이정일 자연보호장충동협의회장 △이태식 전 신수중학교 교장 △전이현 정진세림회계법인 대표공인회계사 △조성부 전 연합뉴스 대표이사 사장 △채성환 국민은행 채널연계영업부 선임부장 △황민주 중앙회 일반회원 △홍계자 여성위원회 위원장 △이봉림 수석부위원장 △빈원영 재경군산시민회장 △장대식 재경익산시향우회장 △왕기성 재경정읍시민회 사무총장 △박한근 재경남원향우회장 △김방모 재경김제향우회장 △김경회 재경완주군민회장 △이웅진 재경진안군민회장 △김철호 재경무주군민회장 △우정옥 재경장수군민회 부회장 △정용조 재경순창군향우회장 △김광중 재경고창군민회장 △이원종 재경부안군향우회장

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지