[2026년 전북특별자치도민회 중앙회 신년인사회] 자랑스러운 전북인상 수상자 소감

우리가 모여 있는 이 북창동은 조선시대 선혜청이 있던 자리입니다. 대동미로 나라를 떠받치던 공간이었고, 그 중심에 전북이 있었습니다. 저는 지금 전북이 이때처럼 다시 힘을 쓸 수 있는 기회가 열리고 있다고 생각합니다.

지금 세계는 피지컬 AI로 움직이고 있습니다. 피지컬 AI는 컴퓨터 화면 속에 머물던 인공지능이 팔과 다리를 가지고 공장과 의료, 교육, 국방, 우리 사회 전반을 바꾸는 기술입니다.

이재명 대통령은 대한민국을 피지컬 AI 세계 1등 국가로 만들겠다고 선언했고, 국회는 5년간 1조 원을 투입하는 선도 프로젝트를 결정했습니다. 그리고 그 중심지로 전주와 전북이 선택됐습니다.

이 기회를 절대 놓쳐서는 안 됩니다. 그만큼 오늘 이 자리에 계신 여러분 한 분 한 분의 역할이 중요합니다. 전주와 전북특별자치도가 대한민국을 넘어 세계로 나아가는 길에 함께해 주시길 바랍니다. 감사합니다.

“더 낮은자세로 봉사할 것” 홍계자 중앙회 여성위원장

중앙회 여성위원장 홍계자 인사올립니다. 이 뜻 깊은 자리에서 봉사상을 주신 것에 감사드립니다.

이 상은 저 혼자만이 아니고 저희 모든 여성위원들이 그 어떤 자리에도 마다하지 않고 항상 꿋꿋하게 헌신한데 주는 상이라고 받아들입니다.

저희 여성위원 모두를 대표해 고마움을 표하며 앞으로도 남은 임기 동안 최선을 다하면서 더 낮은 자세로 전북을 사랑하는 마음으로 봉사하겠습니다. 감사합니다.

“지속 가능한 미래 위해 노력” 장대식 넷제로 2050기후재단 이사장

자랑스러운 고향 전북에서 이렇게 뜻깊은 상을 받게 돼 매우 영광스럽게 생각합니다. 이 상은 개인에게 주는 상이 아니라 기후 위기 극복과 탄소중립 사회를 위해 함께 노력해 온 모든 분들께 주는 격려라고 생각합니다. 앞으로도 고향 전북을 생각하며 환경 보전과 지속 가능한 미래를 위해 묵묵히 실천하고 봉사하겠습니다. 감사합니다.

“원천기술 연구 더욱 정신” 채상훈 싱가폴 난양공과대 교수

안녕하십니까 전북 도민 여러분. 저는 현재 싱가포르 난양공과대에서 반도체 연구를 하며 학생들을 가르치고 있습니다. 반도체는 늘 위기이자 기회인 분야입니다. 끊임없이 변화하기에 앞으로 30년, 50년을 내다보며 원천기술 연구에 더욱 정진하겠습니다. 세계 무대에서 전북과 대한민국의 이름을 알릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 뜻깊은 상을 주셔서 감사합니다.

“역사 지킴이 소명 다할 것” 박영일 안의 손홍록 선양회 모임회장

오늘 이 자리는 제게 큰 영광입니다. 임진왜란 당시 목숨을 걸고 전주사고 조선왕조실록을 지켜낸 안의 손홍록 두 선비의 숭고한 정신을 기리는 일을 이어오며, 그 뜻을 다시 세상에 알리고자 노력해 왔습니다. 우리 역사를 지킨 분들의 희생을 기억하는 것이 곧 미래를 지키는 일이라 믿습니다. 앞으로도 우리 전북의 역사 지킴이 역할을 다하겠습니다. 감사합니다.

