李대통령 “관광산업, 서울 편중 벗어나 ‘지방 주도’로 대전환해야”

“해외 관광객 1900만 육박…관광산업 질적 도약 발판으로 삼아야” “지역 맞춤형 상품 개발…교통·숙박·쇼핑 등 고질적 불편 해소” 주문 국무위원들 향해 “책임은 국무위원이…공무원 ‘문책 두려움’ 없애줘야”

이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령은 24일 청와대에서 주재한 국무회의에서 K-컬처 열풍에 따른 관광 산업의 질적 도약을 위해 서울 중심의 관광 구조를 지방 중심으로 과감히 전환해야 한다고 강조했다.

이 대통령은 이날 모두발언을 통해 “K-컬처의 세계적 열풍에 힘입어 지난해 우리나라를 찾은 해외 관광객이 1900만 명에 육박하며 사상 최고치를 갱신했다”며 “이런 흐름을 국내 관광 산업의 질적 도약의 발판으로 삼아야 한다”고 말했다.

이 대통령은 “이를 위해서는 관광객의 80%가 서울에 편중되는 불균형에서 벗어나야 한다”며 “지방 주도, 지방 중심으로 관광 산업의 대전환이 이뤄져야 한다”고 강조했다.

그러면서 각 지자체의 특색을 살린 ‘지역 맞춤형 관광 상품’ 개발의 중요성을 역설했다.

이 대통령은 “지역 맞춤형 관광 상품 개발과 함께 교통·숙박·쇼핑·결제에 이르기까지 고질적인 불편을 해소하는 데 정책 역량을 모아 달라”고 주문했다.

더불어 “바가지 요금, 과도한 호객 행위 같은 시대착오적인 악습도 뿌리 뽑아야 한다”며 “전국이 함께 만드는 K-관광 강국 대한민국을 실현하기 위해 중앙과 지방, 민과 관 모두가 적극적으로 협력하고 소통해달라”고 당부했다.

이어 각 부처 장관 등 국무위원들을 향해 적극적이고 책임있는 행정을 주문했다.

이 대통령은 “(공직 사회에) 일을 열심히 하면 나중에 감사나 수사를 당한다는 인식이 퍼져 있고, 관행적으로 하던 일 외에는 잘 하지 않으려는 풍토가 생겼다. 안타깝지만 현실”이라고 지적했다.

그러면서 “‘문책의 두려움’이 공직자들의 업무를 제약시키고 있다”며 “하급자들에게 ‘책임은 내가 진다’는 것을 분명하게 표현해달라”고 당부했다.

이어 “국무위원들은 자신이 확실히 책임을 지겠다는 표현을 해 줘야 한다”며 “(하급자가) 안(案)을 가져올 때 최종안이 아닌 복수 안으로 가져오도록 해보라. 복수의 안 중에 하나를 장관이 선택하면 이는 장관의 책임이 된다”고 제안했다.

또 “지시사항을 내려주는 것도 방법이다. 공무원들은 지시에 따라 일한 것은 문책당하지 않기 때문”이라고 덧붙였다.

이 대통령은 “최근 청와대 업무량이 역대 최고 수준이라는 기사도 있었는데, 미안하기도 하고 고맙기도 하다. 공무원도 가정이 있고 ‘워라밸’이 중요하다는 말에도 일리가 있지만 또 한편으로 보면 공직자 손에 국가의 운명이 달려있다”고 말했다.

이어 “중요한 것은 공무원이 힘들면 국민은 편하다는 점”이라며 “워라밸도 좋지만, 지금은 모든 시간을 갈아 넣어도 부족할 정도의 위기이자 비상 상황”이라며 “민생의 어려움을 덜기 위해 신발 끈을 조여 매야 한다. 잘 견뎌달라”고 당부했다.

서울=김준호 기자

