김제 산란계 농장서 조류인플루엔자 항원 검출

전북도, 축산시설·차량에 24시간 이동중지 명령

[연합뉴스 자료사진]

전북특별자치도는 김제시 공덕면 한 산란계 농장에서 조류인플루엔자 H5형 항원이 검출됐다고 24일 밝혔다.

고병원성으로 확인되면 올겨울 도내 4번째, 전국 48번째 양성 사례가 된다.

해당 농장은 산란계 8만1천 마리를 사육 중으로, 정밀검사에서 H5 항원이 검출됐다.

현재 고병원성 판별을 위한 추가 정밀검사가 진행 중이며 최종 결과는 1~3일 후 나올 전망이다.

전북도는 방역본부 초동대응팀을 투입해 농가 출입을 통제하고 소독·방역을 시행하는 한편 예방적 살처분을 진행할 방침이다.

반경 10㎞ 이내의 가금류 농장 49곳(총 328만마리 사육)에 대해 이동 제한, 소독 강화, 정밀검사도 실시할 예정이다.

아울러 도내 산란계 사육농장, 축산시설, 축산차량에 대해 이날 오전 2시부터 24시간 일시 이동중지 명령을 발령할 계획이다.

