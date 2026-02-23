전북도지사 출마 안호영 “반도체와 피지컬 AI 제조 결합돼야”

전북타운홀 미팅 앞두고 李 대통령에게 반도체 분산·피지컬AI 양산체계 제안

안호영 국회의원이 23일 전북도의회에서 기자회견을 갖고 있다. /백세종 기자

전북도지사 출마를 선언한 안호영 국회의원(기후에너지환경노동위원장, 완주·진안·무주)은 23일 "대통령의 전북 비전이 현실이 되려면 반도체와 피지컬AI 제조가 결합돼야 한다”며 국가 전략 제조산업의 전북 배치를 공식 제안했다.

안 의원은 이날 전북특별자치도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “오는 27일 전북에서 열리는 대통령 타운홀 미팅을 앞두고 전북의 미래산업 전략에 대해 대통령께 정책 제안을 하기 위해 이 자리에 섰다”면서 이같이 밝혔다.

그는 이재명 대통령이 전북을 ‘전통과 첨단이 공존하는 생명의 땅’으로 규정한 점에 대해 “전적으로 동의한다”고 전제하면서도 “그 비전이 현실이 되려면 제조 산업이 결합돼야 한다”고 강조했다.

안 의원은 자신이 핵심 공약으로 제시한 ‘용인 반도체 클러스터의 전북 분산 배치’ 구상을 다시 강조했다.

그는 “용인 클러스터는 국가적으로 중요하다”면서도 “전력·용수·송전망·주민 수용성 문제는 점점 커지고 있다”고 지적했다. 이어 “용인을 반대하자는 것이 아니라 국가 포트폴리오를 분산하자는 제안”이라며 “용인에 예정된 반도체 팹을 지방으로 분산 배치하는 전략이 필요하다”고 밝혔다.

특히 안 의원은 “전북은 반도체에 필요한 전력을 즉시 제공할 수 있는 지역”이라며 “전력 준비, 부지 확보, 인허가 패스트트랙, 반도체·AI 인력 양성, 정주 여건 개선 패키지를 마련하겠다”고 말했다. 대통령에게는 “산업·전력·투자 정책이 한 몸으로 작동하도록 국가 차원의 결단을 내려달라”고 요청했다.

안 의원은 피지컬AI 정책에 대해서도 ‘실증에서 양산으로의 전환’을 핵심 과제로 제시했다. 전북은 현재 피지컬AI 실증 지역으로 제조·물류 실증랩과 AX 사업이 추진되고 있지만, 실증만으로는 고용 창출로 이어지기 어렵다는 것이다.

그는 “실증이 곧 고용은 아니다. 양산으로 넘어갈 때 비로소 공장이 생기고 청년 일자리가 창출된다”며 “휴머노이드, 농업 자동화 장비 등이 전북에서 실증만 되고 타 지역에서 생산된다면 산업 구조는 바뀌지 않는다”고 말했다.

또 “재계의 300조 지방 투자가 전북에 100조 이상 전략적으로 집행되고, 실증이 곧 양산으로 이어지는 제조 체계가 자리 잡을 수 있도록 국가 차원의 과감한 결단이 필요하다”고 강조했다.

