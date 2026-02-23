완주·전주 통합 결단 촉구 한목소리

전북애향본부 등 도내 주요 단체 호소문 발표 “골든타임 임박…완주군의회 대승적 결단 필요”

23일 오후 전북특별자치도의회 앞에서 전북애향본부 등 도내 각계각층에서 ‘완주·전주 통합 촉구 호소문’을 발표했다. 사진=조현욱 기자

완주·전주 행정통합을 촉구하는 지역사회의 목소리가 커지고 있다.

전북애향본부(총재 윤석정)는 23일 오후 전북특별자치도의회 앞에서 ‘완주·전주 통합 촉구 호소문’을 발표했다.

이날 행사에는 전북상공회의협의회, 대한건설협회 전북도회, 전북중소기업단체협의회, 전북기업사랑도민회, 범도민새만금지원협의회, 전북수출협의회, 전북발전협의회, 전북특별자치도민회 중앙연합회, 완주역사복원위원회, 완주전주통합연합회 등 도내 20여 개의 각계각층 단체들이 대거 참여했다.

참석 단체들은 호소문을 통해 “완주·전주 통합의 골든타임이 임박했다”고 강조했다.

오는 27일 이재명 대통령이 참석하는 전북지역 타운홀미팅이 예정된 만큼 완주·전주 통합 문제가 국가 의제로 논의될 수 있는 중요한 분수령이 될 것이라는 판단에서다.

이들은 “지역 내부의 의견을 조속히 정리해 정부에 명확한 의지를 전달해야 한다”며 “이번 주 안에 통합 결정이 마무리돼야 한다”고 주장했다.

또한 광주·전남 특별시 추진 사례를 언급하며 “행정·재정·산업 특례를 특별법에 담고 이미 발표된 105개 상생협약을 실행할 경우 산업·교통·교육·문화 등 거의 모든 분야의 투자와 지원이 완주 지역에 확대될 것”이라고 설명했다.

통합은 특정 지역의 희생이 아닌 경쟁력 확보와 공동 번영을 위한 전략적 선택이라는 점도 분명히 했다.

이와 함께 “시·군 행정통합에 광역 통합에 준하는 인센티브를 제공하는 것이 국가 균형발전 취지에 부합한다”며 “정부가 시·군 통합 지원 방침을 조속히 밝혀야 한다”고 촉구했다.

아울러 대전·충남, 광주·전남 지역 정치권이 국정과제 추진에 적극 나서고 있는 사례를 들며 “전북 정치권 역시 지역 미래가 걸린 사안에 대해 책임 있는 입장을 밝혀야 한다”고 요구했다.

특히 통합 여부가 완주군의회 표결에 달려 있는 상황을 거론하며 “지역의 장기적인 발전과 도민의 삶의 질 향상을 위해 대승적 차원의 결단이 필요하다”고 촉구했다.

김영호 기자

