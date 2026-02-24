[타운홀 미팅, 전북 현안은] (하) 새만금 속도전·초광역 교통망…올림픽·금융중심지 기대감

새만금 메가특구 지정 등 제도 개선 요구 거론 전망 신항·공항·철도 등 SOC 조기 구축 필요성 제기돼 올림픽 유치 지원, 제3금융중심지 힘 실릴 지 주목

이재명 대통령이 참석하는 전북 타운홀미팅에서는 새만금 개발의 속도를 획기적으로 끌어올리기 위한 각종 제도 개선과 초광역 교통망 확충 방안 등도 핵심 건의 사항으로 거론될 필요성이 있다.

24일 전북특별자치도에 따르면 이 대통령이 도내에서 타운홀미팅을 여는 것은 광주, 대전, 부산, 강원, 대구, 경기 북부, 충남, 울산, 경남에 이어 이번이 10번째다.

지난해 6월 대통령 취임 후 처음으로 지역을 방문하는 만큼 전북 도민들로서는 오랜 기다림 끝에 맞이하는 만남의 장이 되기를 고대하고 있다.

지역 재계에서는 새만금을 ‘글로벌 첨단전략산업기지’로 육성하기 위해 전북형 메가특구 지정과 예비타당성조사(예타) 제도 개선을 집중제기해야한다고 강조하고 있다.

특히 국가 전략사업의 특수성을 고려해 국무회의 의결을 통한 예타 면제, 새만금사업법 개정 등 단계적 제도 보완 방안이 현장에서 건의 형식으로 언급될 가능성이 있다.

대규모 간척지 개발 특성상 산업단지와 기반시설이 동시에 조성돼야 하지만, 현행 예타 체계에서는 사업별 심사가 장기화되며 속도감 있는 추진이 어렵다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.

매립률 제고를 위한 공공주도 개발 확대와 전력·용수·하수도 등 핵심 기반시설의 적기 확충도 필요하다.

새만금 신항 접안시설의 재정사업 전환, 새만금국제공항 조기 착공, 항만 인입철도 설계 용역의 조속한 추진 등 물류 인프라 확충도 전북의 현안이다.

산업 투자 유치와 기업 정주 여건 조성을 위해서는 SOC의 선제적 구축도 전북입장에서는 시급하다.

초광역 교통망 확충 문제도 주요 질답에 거론될 필요성이 있다.

전주~무주, 완주~세종 고속도로의 국가계획 반영과 영호남내륙선·서해안선 철도망 구축, 무주~대구 고속도로 및 전라선 고속화 사업은 신속히 추진돼야 지역 발전의 기틀이 될수 있기 때문이다.

정부의 2036 전주하계올림픽 유치 지원 문제도 전북입장에서는 주요 현안이다. 국내 행정절차의 조속한 마무리와 범정부 차원의 지원체계 전환을 촉구하는 목소리가 나올 수 있다.

도는 올림픽 유치를 통해 도시 인프라 확충과 지역 브랜드 가치 상승, 관광·서비스 산업 활성화를 동시에 도모하겠다는 전략을 세우고 있다.

이와 함께 대통령의 ‘제3금융중심지’ 지정 추진 의지가 이번 자리에서 표출될지도 관심사다.

최근 KB금융그룹과 신한금융그룹이 전북혁신도시에 금융타운과 자본시장 허브 조성 계획을 잇따라 내놓으면서, 정부의 제3금융중심지 지정 여부가 분수령이 될 것이라는 전망이 나온다.

금융중심지 지정이 현실화될 경우 공공기관 이전 효과를 넘어 민간 금융사 집적과 자본시장 기능 강화로 이어질 수 있다는 기대가 크다. 연내 지정 여부가 가시화될지 여부에 지역 사회의 이목이 집중되고 있다.

도 관계자는 “타운홀미팅 현장에서 교통망, 올림픽, 금융중심지 지정 등 현안들이 건의될 경우 정부 차원의 구체적인 정책 검토와 실질적인 후속 조치로 이어질 것으로 기대된다”며 “국가 균형발전이라는 큰 틀에서 전북 현안이 어떤 방향으로 정리될지 관심이 모아지고 있다”고 밝혔다.

