‘심사 공정성 논란’ 전주첨단벤처단지 수탁기관 1년 만에 재선정

전주시, 특혜 시비에 지난해 2월 선정 취소 정성 100% → 정성 70%, 정량 30% 변경

전주첨단벤처단지 전경. 전북일보 자료 사진

심사 공정성 논란이 불거졌던 전주첨단벤처단지가 1년 만에 운영 수탁기관을 선정했다.

수탁기관 심사 방식에 대한 문제 제기가 이어지자 전주시가 결국 선정을 취소하고 심사 방식을 변경한 것인데, 전주시의 오락가락 행정이 갈등과 혼란만 부추겼다는 지적이다.

전주시는 지난 6일 전주첨단벤처단지 운영 민간위탁 수탁자 선정 심사 결과를 공고했다. 적격자는 캠틱종합기술원이었다.

이에 따라 캠틱은 내년 12월 31일까지 2년간 전주첨단벤처단지를 민간위탁해 운영한다. 민간위탁금은 연간 6억 2250만 원 수준이다.

앞서 전주시는 2024년 11월 7일 전주첨단벤처단지 운영 수탁기관 모집 공고를 내고 전주벤처기업육성촉진지구발전협의회(JVADA)를 수탁기관으로 새롭게 결정했다.

그러나 심사에서 탈락한 캠틱은 “전주시가 특정 기관을 뽑기 위해 자격 기관을 완화했다”며 심사 공정성 의혹을 제기하며 반발했다. 캠틱은 2016년부터 3년 연속 전주첨단벤처단지 수탁기관으로 선정된 바 있다.

당시 캠틱은 “이번 심사는 정량 평가가 제외돼 심사위원의 주관에 의존한 정성 평가로만 이뤄졌다”며 “담당 부서 간부 공무원이 심사위원으로 참여해 중립성을 훼손했다. 심사위원회도 전문성이 결여된 것으로 의심된다”고 주장했다.

이 과정에서 선정기관과 우범기 전주시장과의 친분설 등의 제기되며 해당 논란은 일파만파 커졌다.

이처럼 심사 공정성 논란이 특혜 의혹으로까지 확산하자 전주시는 재심사 요구를 받아들일 수 없다는 입장을 번복하고, 지난해 2월 20일 ‘심사 기준(평가 항목 등) 보완’을 이유로 전주첨단벤처단지 운영 수탁기관 모집 취소 공고를 냈다.

이후 전주시는 “심사 기준을 보완해 다시 모집 공고를 내겠다”고 했으나 장기간 재공고는 이뤄지지 않았다. 그동안 전주첨단벤처단지는 임시 운영 체제를 이어갔다.

전주시가 지난해 12월 3일과 16일 전주첨단벤처단지 운영 수탁기관 모집 공고를 낸 결과 캠틱이 단독 참여한 것으로 나타났다. 이에 시는 적격 심사를 거쳐 캠틱을 수탁기관으로 최종 선정했다.

이와 관련 전주시는 정성 평가 100%를 정성 평가 70%, 정량 평가 30%로 변경하는 등 심사 방식을 개선했다고 했다.

전주시 관계자는 “합리적인 평가 기준을 마련하기 위해 노력했다”며 “심사위원 10명은 공개 모집을 통해 구성했다. 공무원의 경우 전주시 외 공무원으로 모집했다”고 설명했다.

한편 전주첨단벤처단지는 2001년 전주시와 전북대 등이 협약을 맺고 팔복동 2만 6500여㎡에 181억 원을 투입해 조성했다. 수탁기관은 중소·벤처기업 육성 명목으로 매년 전주시로부터 민간위탁금을 지원받는다.

