박병래 의장, 부안군수 출마선언

“선택과 책임의 리더십으로 부안다운 부안을 만들겠다”

박병래 부안군의회 의장이 2026년 지방선거 부안군수 출마를 공식화했다.

박 의장은 8일 신년회 언론간담회에서 “부안은 인구 구조 변화와 지역경제의 한계, 환경·안전 문제 등 복합적인 과제에 직면해 있다”며 “이제는 계획을 나열하는 행정이 아니라 선택과 책임이 분명한 결단력 있는 리더십이 필요한 시점”이라며 출마를 선언했다.

이어 의회 활동 경험을 언급하며"의회에서의 시간은 행정을 비판하기 위한 것이 아니라 행정이 어떻게 작동하는지를 이해하는 과정이었다"며 “재정배분과 정책 결정의 흐름을 현장에서 경험한 만큼 안정과 결단이 균형을 이루는 군정을 펼치겠다”고 포부를 발혔다.

주요군정 방향으로는 농업관광해양에너지 등 부안이 가진 고유 자산의 유기적 연계를 제시했다. 아울러 RE100을 단순한 환경 정책을 넘어 일자리 창출과 정주 여건 개선을 함께 이루는 전환점으로 만들겠다는 구상도 밝혔다. 또한 전북자치도와 인접 시군과의 정책 연대를 통해 재정적 한계를 극복하고 부안의 위상을 높이겠다는 뜻을 분명히 했다.

박 의장은 끝으로 “다문화가정과 장애인, 어르신 등 누구도 소외되지 않는 따뜻한 공동체를 만들겠다”며 “현장에서 직접 듣고 판단하되, 그결과에는 끝까지 책임지는 행정으로 부안의 변화를 이끌겠다” 말했다.

부안=김동수 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지