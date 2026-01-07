김관영 지사 전주 방문…“전주 대도약 비전 공유”

김관영 전북도지사가 7일 전주시청 강당에서 전주시 방문을 기념해 사진 촬영을 하고 있다. 사진=전주시

김관영 전북도지사가 시군 순회 방문 첫 일정으로 전주시를 찾았다.

김 지사는 7일 전주시청 강당에서 열린 시민과의 대화 자리에서 전주올림픽 유치 등 전주시 현안에 힘쓰겠다고 밝혔다.

김 지사는 "전주시는 전북도의 중심 도시로 전주시가 발전해야 전북도가 더 큰 발전을 이뤄낼 수 있다”며 “앞으로도 전북도와 전주시의 발전을 위해 적극 협력하고 지원하겠다”고 말했다.

이어 그는 올해 사자성어인 여민유지(與民由之, 백성과 함께한다) 정신을 소개하며 “도전경성(挑戰竟成, 도전하면 성공한다) 초심을 도민과 함께 이어가겠다"고 다짐했다.

또 김 지사는 시민과의 대화 이후 사회복지시설과 전통시장을 찾아 민생 현장의 고충을 듣기도 했다.

우범기 전주시장은 “시군 순회 방문 첫 일정으로 전주시를 찾아준 김관영 지사에게 진심으로 감사드린다”며 “전주시는 전북도와 함께 전주시민을 위한 대도약의 길을 열어가겠다”고 말했다.

한편 김 지사는 전주시 방문 전 전주시의회를 찾아 주요 현안 해결과 민생 경제 회복을 위한 협력 의지를 다졌다.

