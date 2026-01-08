우범기 “완주·전주 통합, 대전·충남 등 다른 광역단체 속도 맞춰 추진”

신년 기자회견서 완주·전주 통합 의지 밝혀

우범기 전주시장

대전·충남, 광주·전남 등 타 광역자치단체 통합이 속도를 내는 가운데 우범기 전주시장이 8일 완주·전주 통합도 정치권과 협력해 추진하겠다는 의지를 밝혔다.

우 시장은 이날 전주시청 열린 기자회견에서 완주·전주 통합을 묻는 질문에 “행정통합 방법은 의회 의결, 주민 투표 두 가지가 있다”며 “주민 투표를 통해 통합하기엔 시간이 촉박하다. 의회 의결 방법도 있기 때문에 대전·충남, 광주·전남 등 타 자치단체 통합 속도에 맞춰 정치권과 협력해 끝까지 노력해야 된다고 생각한다”고 말했다.

이 대통령은 지난해 12월 18일 더불어민주당 소속 대전·충남 국회의원들과 오찬 간담회를 하며 “다가오는 지방선거에서 통합 자치단체의 새로운 장을 뽑을 수 있게 해야 한다”고 말한 바 있다. 이와 관련 올해 2월 행정통합 특별법이 국회를 통과되면 6월 지방선거에서 통합 자치단체장을 선출할 수 있다는 게 민주당의 계산이다.

이 같은 광역단체 통합을 독려하는 대통령의 발언에 대전·충남, 광주·전남, 부산·경남 등이 통합을 추진 중이다.

이 밖에 우 시장은 재선 도전에 대해선 “출마 선언은 적절한 시기에 공식적으로 발표하겠다”며 에둘러 의지를 표명했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지