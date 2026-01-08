우범기 시장 “글로벌 경쟁력 키워 세계 속의 전주로 한 걸음 더”

우범기 전주시장 신년 기자회견 AI 거점 등 9개 전략 방안 제시

우범기 전주시장(왼쪽 두 번째)이 8일 시청에서 신년 기자회견을 열고 올해 시정 운영 방안에 대해 설명하고 있다. /전주시

우범기 전주시장은 8일 “올해 세계를 선도하는 AI 거점도시로 도약하고, K-컬처의 수도로서 대한민국 문화 자산의 가치를 확산하는 등 글로벌 경쟁력을 키우겠다”고 밝혔다.

우 시장은 이날 신년 기자회견을 열고 “미래 세대가 희망을 품고 정착할 수 있는 100만 광역도시로의 대도약을 이어가겠다”며 3대 분야 9개 전략의 시정 운영 방안을 제시했다.

그는 “탄소·바이오 등 특화산업과 AI 융합, 실증환경 조성 등 지역산업의 AI 전환을 가속화하고, 전문 인력 양성과 민·관 협력 네트워크를 통해 미래 AI 산업 생태계를 새롭게 개척해 나가면서, 지역 산업의 체질 혁신을 통해 세계를 선도하는 AI 거점도시로 도약하겠다”고 강조했다.

특히 우 시장은 관광자원 발굴 및 인프라 구축에 공을 들이는 등 20만 외국인 관광객을 유치하고, 전북특별자치도 등과 협력해 전주올림픽 유치라는 역사적인 도전을 이어가겠다는 구상이다.

이와 함께 미래 100만 광역도시 도약을 위한 종합경기장 MICE 복합단지 조성을 본격화하고, 빠르고 편리한 광역교통망 확충에 공을 들이기로 했다.

우 시장은 또 결혼과 출산, 양육에 부담이 없는 도시를 만들고, 시민 중심의 시정을 구현하겠다고도 했다.

우범기 전주시장은 “새 희망의 2026년 전주시는 위대한 시민과 함께 그동안 다져온 변화의 초석 위에 구체적인 성과를 만들어내며, 시민의 삶이 바뀌고 도시의 운명이 바뀌는 전주 대도약의 길로 한 걸음 더 나아가겠다”고 강조했다.

