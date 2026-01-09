김관영·이원택, 신영대 판결에 잇단 유감 표명…왜?

도지사 출마 예정 1·2위 주자, SNS에 잇따라 글...지역 정가 “군산 표심 겨냥”

김관영 지사와 이원택 의원의 페이스북 갈무리.

신영대 더불어민주당 의원(군산·김제·부안 갑)이 당선무효형 확정으로 의원직을 상실하자, 차기 전북도지사 선거의 유력 주자로 거론되는 김관영 전북도지사와 이원택 국회의원이 잇따라 신 전 의원 엄호에 나섰다. 법원의 최종 판단 직후 나온 두 사람의 발언은 동료 정치인에 대한 위로를 넘어, 전북 정치의 핵심 승부처로 꼽히는 ‘군산 표심’을 의식한 행보로 읽힌다.

9일 전북 정치권에 따르면 김 지사와 이 의원은 전날 대법원 판결 직후 각각 사회관계망서비스(SNS)를 통해 신 전 의원의 낙마에 대해 강한 유감과 아쉬움을 표명했다.

재선 국회의원 출신으로 변호사 자격을 갖고 있는 김관영 지사는 장문의 글에서 이번 판결을 “윤석열 정권 아래에서 무리하게 진행된 검찰 수사의 결과”로 규정했다. 김 지사는 현재 헌법재판소에서 심사 중인 공직선거법의 위헌 소지를 언급하며 “헌재 판단이 임박한 상황에서 대법원 결정이 이례적으로 빠르게 확정됐다”고 주장했다. 도정 책임자로서 사법부 판단에 대한 직접 비판을 자제해온 기존 행보와 달리, 제도와 법리의 문제를 전면에 내세워 신 전 의원의 억울함을 강조한 점이 눈에 띈다.

이원택 의원의 반응은 직설적이었다. 이 의원은 “판결을 받아들일 수 없다”며 “사무장 임명 이전의 행위로 의원직을 박탈하는 데 과연 국민적 동의가 있겠느냐”고 반문했다. 신 전 의원을 향해 “힘내시라”는 공개적인 응원의 메시지를 남기며 정서적 연대도 강조했다.

지역 정가에서는 두 사람의 이 같은 행보를 ‘군산 민심’을 겨냥한 전략적 선택으로 해석하고 있다. 군산은 전북 내에서 인구 비중이 크고, 신 의원이 장기간 구축해온 정치적 기반이 응축된 지역이다. 차기 도지사 선거를 앞둔 상황에서 신 전 의원의 낙마로 표심이 유동화될 수 있는 만큼, 이를 선점하려는 계산이 깔려 있다는 분석이다.

지역 정치권의 한 관계자는 “각종 여론조사에서 1, 2위를 유지하고 있는 두 주자에게 군산은 절대 놓칠 수 없는 요충지”라며 “신 전 의원의 낙마 국면에서 어떤 태도를 보이느냐가 향후 군산 유권자들의 선택에 영향을 미칠 수 있다”고 말했다.

신 전 의원의 퇴장으로 전북 정치권의 지형이 요동치는 가운데, ‘연대’의 메시지를 앞세운 두 주자의 행보가 향후 도지사 경선 구도에 어떤 변수로 작용할지 주목된다.

육경근 기자

