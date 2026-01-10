[현장] 경기 없는 날인데, 왜?⋯"심판 혁신" 전북현대 서포터즈 다시 외쳤다

강추위 속 눈발 흩날린 10일 전주월드컵경기장서 3차 집회 타노스 코치 인종차별 논란 관련 공정한 심판 요구 등 목소리

10일 오후 1시 전주월드컵경기장에서 열린 전북현대모터스FC 서포터즈 연합 매드그린보이즈 3차 현장 집회에서 팬들이 ‘심판 개혁’이 적힌 플래카드를 들고 있다. 박현우 기자

“결코 우리만의 문제가 아닙니다.”

가만히 서 있기만 해도 몸이 떨릴 만큼 추운 10일 오후 1시 전주월드컵경기장에서 전북현대모터스FC 서포터즈를 대표해 마이크를 잡은 이세훈 전북사랑 대표는 “이 외침은 K리그, 나아가 유소년을 위한 것”이라고 말했다.

앞서 지난해 11월 초 K리그1 경기 중 거스 포옛 전 감독 사단인 타노스 코치의 손동작을 둘러싸고 논란이 불거졌다. 전북현대는 인종차별이 아니라고 했지만, 한국프로축구연맹 상벌위원회는 공식 인정하면서 중징계(출장 정지 5경기·제재금 2000만 원)를 결정했다.

결국 리그·코리아컵 ‘2관왕’을 일군 거스 포옛 전 감독과 타노스 코치 등이 사임했다.

이에 분노한 전북현대 서포터즈 연합 매드그린보이즈는 이날 전주월드컵경기장(전주성) 초록이네 앞 광장에서 타노스 코치 관련 징계 조치와 관련해 3차 집회를 열었다. 1차는 대한축구협회 축구회관 앞 트럭 시위, 2차는 대한축구협회 현장 집회로 진행됐다.

10일 오후 1시 전주월드컵경기장에서 열린 현장 집회에 참석한 전북현대 팬들이 이세훈 대표의 설명을 듣고 있다. 박현우 기자

집회 1시간 전부터 전주성 주변에 초록 머플러·유니폼을 챙겨 입은 사람들이 모습을 드러냈다. 혼자 온 사람부터 친구·연인·가족 단위까지 다양한 연령대의 팬 100명이 모였다. 집회는 구호 제창, 규탄 발언, 영상 시청, 현장 발언, 카니발 순으로 이어졌다.

규탄 발언을 맡은 김성현 소모임 포레스타 대표는 “이건 누굴 공격하려는 의도가 아니다. 축구가 공정하고, 이러한 판정이 반복되지 않게 하려고 모였다”면서 “한 명의 축구 팬으로서, 전북현대 지지자로서, 심판 혁신을 강력히 요구한다”고 목소리를 높였다.

현장 발언에 참여한 팬들 역시 “특정 팀의 유불리를 따지자는 게 아니다. 단 하나, 공정함을 요구하기 위해 이 자리에 섰다”, “우리의 목소리가 세상에 닿아서 올해는 누구나 이해되는 판정을 내려 주길 바란다” 등을 요구했다. 집회 도중 가느다란 눈발이 흩날리기도 했지만, 대부분 끝까지 자리를 지켰다.

10일 오후 1시 전주월드컵경기장에서 열린 현장 집회에 참석한 전북현대 팬들이 동그랗게 모여 카니발을 하고 있다. 박현우 기자

집회 마지막 순서로는 승리 풀이를 의미하는 카니발을 하면서 서포터즈 간 소속감을 높였다. 팬들은 현장팀을 동그랗게 둘러싸고, 힘차게 응원가 ‘전북을 사랑하는 마음’, ‘트라몬토' 등을 불렀다.

이후 매드그린보이즈는 현장 청소 후 전북대, 시청 등을 돌며 트럭으로 이동 시위를 하기도 했다.

20년 넘게 전북현대를 응원한 김경아(56) 씨는 “스포츠는 공정이 무너지면 스포츠가 아니다. 스포츠는 보면서 즐겨야 하는데, 공정이 무너지는 상황이 발생하고 있다. K리그 좋아하는 팬인 만큼 무언가를 표현해야 개혁을 할 수 있다고 생각했다”고 말했다.

안수현(28) 씨도 “지난 시즌 전북현대 팬이 되고, 처음 이뤄낸 우승이다. 그래서 포옛 감독님과 그의 사단에 너무 감사한 마음이 있었다”면서 “이러한 문제로 불명예스럽게 떠난 것 같아 (괜히) 죄송하다. 이걸 바로잡고 싶은 마음에 작은 힘이지만, 힘을 보태고 싶어서 함께했다”고 했다.

한편 한국프로축구연맹 상벌위원회는 당시 논란된 영상 분석 결과 대표적으로 알려진 비하 제스처와 동일하며, 상대에게 모욕적 감정을 유발하기에 충분하다고 판단했다.

상벌위는 “이미 국제축구연맹(FIFA) 징계를 여러 차례 받은 행동과 일치한다"며 “행동 전후로 욕설과 함께 ‘racista(인종차별주의자)’라는 단어를 반복적으로 쓰며, 고성을 지르기도 했던 정황 등도 고려했다”고 설명한 바 있다.

디지털뉴스부=박현우 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지