도내 강풍 피해 잇따라⋯군산·김제·부안·고창 강풍주의보

소방, 10일부터 11일까지 총 41건 강풍 관련 안전조치 진행

도내 일부 지역에 강풍주의보가 내려지는 등 강한 바람으로 인한 피해가 잇따라 발생했다.

11일 전북소방본부 등에 따르면 지난 10일부터 이날 오전 6시까지 총 41건의 강풍 관련 안전조치가 이뤄졌다.

10일 부안군 백산면 도로 위에 떨어진 함석을 소방대원들이 제거하고 있다. /전북소방본부

10일 오후 5시 15분께 부안군 백산면에서 “닭장 위의 함석이 도로 쪽으로 떨어졌다”는 신고가 접수됐다. 소방당국은 도로를 막고 있는 함석을 안전한 곳으로 이동 조치했다.

10일 김제시 백산면의 한 가설구조물이 강풍으로 인해 쓰러져있다. /전북소방본부

같은 날 오후 3시 30분께에는 김제시 백산면 하정리의 한 철강 제조업 공장에서 강풍으로 인해 가설구조물이 쓰러졌다. 소방당국은 구조물이 날아가지 않도록 로프로 고정하는 등 안전조치를 진행하고 공장 관계자 대상 교육 후 귀소했다.

이 밖에도 나무 제거 11건, 간판 고정 5건 등 도내 전역에서 강풍 관련 피해가 접수됐다. 다행히 강풍으로 인한 인명피해는 없었다.

전북 전역에 내려졌던 강풍주의보는 지난 10일 오후 10시께 서해안 일부 지역을 제외하고 해제됐다. 다만 군산, 김제, 부안, 고창 등 지역에는 11일 밤까지 강풍주의보가 내려진 상황이다.

전주기상지청 관계자는 “강풍주의보가 발효되면 대형 크레인, 간판 등 실외 설치물과 비닐하우스 등 시설물을 점검해야 한다”며 “해안가 교량 등에서는 교통안전에 유의하고, 낙하물과 부러진 나무 등에 의한 피해가 우려되니 보행자 안전에 각별히 주의해 달라”고 당부했다.

