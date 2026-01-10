위험천만 익산 산북천 난포교, 재가설 추진

기후부 금강권역 배수영향사업 최종 반영…폭 9.5m 2차로 설치

익산 산북천 난포교. /송승욱 기자

장마철 하천 유입으로 인한 침수 위험에 노출돼 있는 익산 용안면 난포교가 안전한 길로 다시 태어난다.

9일 익산시에 따르면, 산북천의 난포교 재가설 사업이 기후에너지환경부 금강권역 배수영향사업(하천정비사업)에 최종 반영됐다.

이번 사업 반영으로 난포교는 폭 9.5m, 연장 370m 규모의 2차로 교량으로 재가설되며, 교량 높이 상향과 함께 상·하류 제방 보강, 접속도로 개선이 병행될 예정이다.

총사업비는 약 225억 원으로, 교량 150억 원과 접속도로 75억 원이 투입된다. 설계용역은 오는 12월 완료를 목표로 추진되며, 2027년 1월 착공해 2029년 말 준공 목표다.

익산 산북천 난포교 재가설 계획도. /익산시 제공

난포교는 지방도 706호선에 위치한 폭 6m, 길이 94m 규모의 1차로 교량이다. 1980년 성당면과 용안면의 경계에 있는 지방하천 산북천을 건너기 위해 만들어졌다.

하지만 교량 높이가 낮아 집중호우 시 월류 위험이 있었고, 폭이 좁아 다리 위에서는 수시로 병목 현상이 발생했다.

게다가 급커브를 해야 건널 수 있는 도로 선형 때문에 안전사고에 대한 우려도 제기돼 왔다.

이에 주민들은 2024년 2월 국민권익위원회에 난포교 재가설 문제 해결을 요청했다. 이후 현장조사와 관계기관 합동회의를 거쳐 교량 재설치 중재안이 마련됐다.

시는 중재안 이행을 위해 교량 위치와 높이, 폭은 물론 접속도로 선형까지 전면 재검토했다. 산북천 유량과 홍수위, 제방 형상, 농경지 이용 현황, 교통량 등을 종합 분석해 치수 안전성과 주민 편의를 함께 확보할 수 있는 최적의 노선을 도출했다.

금강유역환경청은 시가 제안한 노선을 수용해 이번 배수영향사업에 공식 반영하며 본격적인 재가설 추진 기반이 마련됐다.

시 관계자는 “국민권익위원회, 기후에너지환경부, 전북특별자치도와 긴밀히 협력해 사업을 차질 없이 추진하겠다”며 “집중호우에도 주민들이 안심하고 이용할 수 있는 교량으로 만들겠다”고 말했다.

익산=송승욱 기자

