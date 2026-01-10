고창 해리천, ‘황새들 겨울집’ 되다…역대 최대 80여 마리 월동 확인

멸종위기 Ⅰ급·천연기념물 황새 집단 관찰… “한파 피해 따뜻한 해리천으로 이동”

고창군 해리천(동호천) 일원에서 떼지어 먹이 활동을 하고 있는 황새들. 사진제공=고창군

전북특별자치도 고창군 해리천(동호천) 일원에서 환경부 멸종위기 야생생물 Ⅰ급이자 천연기념물인 황새 무리가 역대 최대 규모인 80여 마리가 월동 중인 것으로 확인됐다.

고창군은 9일 “최근 모니터링 결과 해리천 배수갑문 일대에서 황새 80여 마리가 집단으로 관찰됐다”며 “이는 2021년 60여 마리, 2023년 67여 마리 관측 이후 가장 많은 수로, 해리천이 황새들의 핵심 월동지임을 다시 한 번 입증한 사례”라고 밝혔다.

황새는 예로부터 길조(吉兆)로 여겨져 왔으며, 해리천이 대규모 황새 무리의 ‘겨울집’이 된 데에는 지리·환경적 조건이 크게 작용한 것으로 분석된다. 해리천은 해수가 유통되는 자연형 하천으로 강추위에도 수면이 쉽게 얼지 않는 특성을 지니고 있다. 최근 새만금, 서산, 태안 등 기존 주요 월동지가 한파로 결빙되면서 황새들이 상대적으로 따뜻하고 결빙이 적은 해리천으로 집중 이동한 것으로 보인다.

또한 해리천 주변에 넓게 분포한 갯벌에는 미꾸리, 갯지렁이 등 황새의 주요 먹이원이 풍부하고, 인근 평야지대는 포식자 접근을 쉽게 감시할 수 있는 개방된 환경을 제공한다. 여기에 전봇대와 전기줄 등은 황새가 휴식할 수 있는 ‘잠자리’ 역할을 하며 안정적인 월동을 돕고 있다.

고창군은 황새의 안정적인 정착을 위해 먹이 공급과 서식지 정비 등 관리 활동을 지속해 왔으며, 전문가 자문을 통해 황새의 야생성을 해치지 않는 범위에서 보호 정책을 추진하고 있다. 이러한 노력은 개체 수 증가와 번식 성공으로도 이어지고 있다.

군은 2023년 공음면 예전리 일원에 둥지탑을 이전 설치하는 등 번식 환경 개선 사업을 추진했으며, 그 결과 고창에서 태어난 황새들이 서해안 일대에서 활발히 활동하고 있다. 2023년 태어난 ‘찬란(G66)’, ‘행복(G67)’, ‘활력(G68)’과 2024년 태어난 ‘노을(K27)’, ‘푸름(K28)’, ‘오손(K29)’, ‘도손(K30)’은 물론 지난해 태어난 새끼 황새 3마리(K93~95)도 건강하게 성장 중이다.

심덕섭 고창군수는 “전 세계적으로 3천여 마리, 국내에는 250여 마리에 불과한 황새 보호에 있어 해리천 배수갑문 일원은 매우 핵심적인 지역”이라며 “이번 역대 최대 규모 황새 무리의 도래는 고창의 청정한 자연환경과 지속적인 생태 보전 노력이 만들어낸 값진 성과”라고 말했다.

이어 “앞으로도 황새를 비롯한 다양한 생물들이 공존하는 지속 가능한 생태계를 조성해 고창을 대한민국 대표 생태 도시로 만들어 가겠다”고 밝혔다.

고창=박현표 기자

