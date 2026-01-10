고창군의회, 2026년 첫 회기부터 유튜브 생방송 개시

군민 알권리 확대·열린 의정 실현…본회의 전 과정 실시간 공개

고창군의회가 2026년 첫 회기인 제321회 임시회 개의를 선언하고 있다. /고창군의회 제공

고창군의회(의장 조민규)는 1월 8일부터 9일까지 이틀간 열린 2026년 첫 회기인 제321회 임시회부터 본회의 회의 모습을 인터넷과 유튜브를 통해 실시간 생방송으로 중계하며, 군민의 알권리를 충족하고 투명한 의정활동 공개에 나섰다.

그동안 고창군의회는 회의 종료 이후 회의록과 녹화 영상을 게시하는 방식으로 의정 정보를 제공해 왔으나, 시간과 장소의 제약 없이 회의 과정을 확인하고 싶다는 군민들의 요구를 적극 반영해 실시간 중계 시스템을 도입했다.

이번에 구축된 생방송 중계 서비스는 고창군의회 홈페이지 내 ‘인터넷 방송’ 코너와 고창군의회 공식 유튜브 채널을 통해 동시 송출된다. 군민들은 PC나 스마트폰만 있으면 언제 어디서든 의원들의 발언, 조례안 심의, 예산안 심의 등 의사결정 전 과정을 생생하게 시청할 수 있다.

고창군의회는 이번 생방송 도입이 군민들의 의정 참여 기회를 확대하고, 의회 운영의 객관성과 신뢰도를 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

조민규 의장은 임시회 폐회사를 통해 “이제 군민 여러분께서는 시간과 장소에 구애받지 않고 의회가 어떤 논의를 하고 어떤 결정을 내리는지 직접 확인하실 수 있게 됐다”며 “열린 의정, 투명한 의정활동으로 군민 여러분께 더 가까이 다가갈 것이니 많은 관심과 시청을 부탁드린다”고 말했다.

한편 이번 임시회에서는 자치행정위원회 소관 의안 1건과 산업건설위원회 소관 의안 4건 등 총 5건의 안건이 본회의를 통과했으며, 심덕섭 고창군수로부터 2026년도 군정보고도 함께 이뤄졌다.

고창군의회는 앞으로도 디지털 기반의 소통 채널을 지속 확대해 군민과 함께하는 참여형 의정을 실현해 나간다는 방침이다.

고창=박현표 기자

