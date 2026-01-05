장길환 NH농협은행 전북본부장, 지역밀착형 현장경영

5일 NH농협은행 장길환 전북본부장이 지역 기업과 영업점을 방문하고 있다./NH농협은행 제공

NH농협은행 장길환 전북본부장은 5일, 취임 후 첫 현장경영에 나서 지역 기업과 영업점을 방문했다. 현장의 목소리를 직접 청취하고, 지역 금융 현안과 애로사항을 점검했다.

장길환 전북본부장은 이날 취임식을 생략하고 곧바로 도내 농식품 우수 생산기업인 농업회사법인 ㈜한우물(대표 최정운)을 방문해 생산 공정과 제품을 살펴봤다. 이어 기업의 사업계획과 애로사항 등을 청취하며, 상호 협력 방안을 논의하는 등 여신전문가로서의 면모를 보였다.

1971년 장수에서 태어난 장길환 전북본부장은 2020년 중화산동지점장, 2021년 장수군지부장, 2024년 여신기획부장 등을 역임했다. 특히 여신기획부장 재임 시절에는 NH농협은행 전체의 여신 포트폴리오를 설계와 금리 정책 운영을 총괄하며 ‘기업금융 전문가’, ‘지역금융 해결사’로 불리는 등 탁월한 전문성을 보유한 것으로 알려졌다.

장길환 본부장은 “생산적 금융으로의 전환이 요구되는 시기에 맞춰 기업의 창업부터 성장·성숙기에 이르기까지 단계별 맞춤형 자금 지원이 가능한 ‘생애주기 금융 솔루션’을 도입해 지역 기업과의 동반성장 선순환 구조를 구축하겠다”며, “기업여신에 대한 전문성을 강화하고 통합 컨설팅이 가능한 RM 인재를 육성해 전북 기업금융 역량을 한층 끌어올리는 한편, 전북 특화 산업과 미래 먹거리 분야의 우량 기업을 선제적으로 발굴해 흔들리지 않는 지역 금융 기반을 다져 나가겠다”고 말했다.

이종호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지