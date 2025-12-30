전북은행, 신임 ‘CRO·CCO’ 강장오 리스크관리부장·김용상 금융소비자보호부장 선임

JB금융그룹 전북은행(은행장 백종일)은 30일 이사회 최종 승인을 거쳐 강장오 전북은행 리스크관리부장을 CRO(위험관리책임자)로 승진해 선임했다. 또 CCO(금융소비자보호총괄책임자)에는 김용상 금융소비자보호부장을 마찬가지로 승진 선임했다.

신임 부행장들은 최근 강화된 금융소비자보호규범과 은행의 전반적인 리스크 관리에 역량을 집중해 전북은행의 안정을 도모하고, 지속적인 성장을 추구한다.

전북은행 관계자는 “임원 인사가 모두 마무리된 만큼, 신임 임원들이 맡은 바 책임을 다하며, 최고의 역량을 발휘해 은행의 발전과 성장을 이끌어 갈 것으로 기대한다”고 말했다.

김경수 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지