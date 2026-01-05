李대통령, 시진핑과 90분 대좌…협력강화·한반도평화 논의

李대통령 “한중관계 전면복원 원년”…習 “우호협력 방향 굳건히”

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 5일 베이징 인민대회당에서 열린 한중 MOU 체결식에서 악수하고 있다. /베이징=연합뉴스

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 5일 오후(현지시간) 베이징에서 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 가졌다.

이 대통령과 시 주석의 대좌는 두 달 전인 작년 11월 1일 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열린 회담에 이어 두 번째다.

이날 회담은 오후 4시 47분에 시작해 90분 만인 오후 6시 17분에 종료했다.

한국 측에서는 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 조현 외교부 장관, 김정관 산업통상부 장관, 노재헌 주중국대사 등이 배석했다.

중국에서는 왕위 외교부장을 비롯해 정산제 국가발전개혁위원회 주임, 인허쥔 과학기술부장, 리러청 공업정보화부장, 앙원타오 상무부장, 다이빙 주한중국대사 등이 자리했다.

회담에서 양 정상은 한중 간 협력 강화의 중요성에 입을 모았다.

이 대통령은 모두발언에서 "이번 한중 정상회담은 2026년을 한중관계 전면 복원의 원년으로 만드는 데 중요한 계기가 될 것"이라며 "이제 시대의 흐름과 변화에 발맞춰 시 주석님과 함께 한중관계 발전의 새로운 국면을 열어가고 싶다"고 말했다.

시 주석도 "중국은 한국과 함께 우호 협력의 방향을 굳건히 수호해야 한다"며 "양국의 협력 동반자 관계가 건강한 궤도에 따라 발전하도록 해야 한다"고 강조했다.

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 5일 베이징 인민대회당에서 열린 이 대통령 공식환영식에서 의장대를 사열하고 있다. /베이징=연합뉴스

한반도 평화 문제 등 안보 정세에 대한 언급도 나왔다.

이 대통령은 "한반도 평화를 위해 실현 가능한 대안을 (한국과 중국이) 함께 모색하겠다"며 "번영과 성장의 기본적 토대인 평화에 양국이 공동 기여할 수 있도록 해야 한다"고 밝혔다.

시 주석도 "양국이 지역과 세계 평화의 발전을 위해서도 긍정적인 에너지를 부여해야 한다"고 화답했다.

강유정 청와대 대변인은 서면 브리핑에서 "이번 회담을 통해 한반도 평화와 안정이 양국의 공동이익이라는 인식을 재확인했고, 이를 위한 중국의 건설적 역할 수행 의지도 확인했다"고 평가했다.

양국 간 첨예한 쟁점으로 꼽혔던 서해 구조물 문제에 대한 논의도 이어졌다.

강 대변인은 "양국 정상은 한중관계의 안정적이고 장기적 발전을 위해 서해를 '평화롭고 공영하는 바다'로 만들어가는 게 중요하다는 데 인식을 같이했으며, 서해 구조물에 대해서도 건설적 협의를 이어가기로 했다"고 소개했다.

서해 불법 조업 문제에 대해서도 "중국 측에 어민계도 및 단속 강화 등 개선 조치를 당부했다. 앞으로도 관련 소통을 지속해나갈 예정"이라고 전했다.

이번 회담 전부터 관심이 쏠렸던 '한한령 완화' 등 문화교류 부분에 대해서는 "양측 모두가 수용 가능한 분야부터 점진적·단계적으로 문화 콘텐츠 교류를 확대해 나가자는 공감대 아래 세부 사항에 대해 협의를 진전시켜 가기로 했다"고 강 대변인은 설명했다.

민감한 현안인 중일 갈등 혹은 미중 간 무역분쟁 상황을 염두에 둔 듯한 발언도 있었다.

중국 관영 신화통신에 따르면 시 주석은 양국의 공통된 역사로 항일 전쟁을 거론한 뒤 "양국은 역사적으로 올바른 편에 확고히 서서 올바른 전략적 선택을 해야 한다"고 말했다.

그는 이어 "보호주의에 공동으로 반대하고, 진정한 다자주의를 실천하며, 균형 있고 질서 있는 세계 다극화와 보편적·포용적 경제 세계화를 추진하는 데 기여해야 할 것"이라고 강조했다.

미국의 보호무역주의 기조를 겨냥한 발언으로도 해석할 수 있다.

정상회담 후에는 양 정상이 임석한 가운데 양국 간 교류 강화 방안을 담은 양해각서(MOU) 등 협력 문서 15건에 대한 서명식이 이어졌다.

