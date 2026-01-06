전북도, 전주 하계올림픽 유치 실행 전략 추진

올해 정부 승인 완료 목표, 범정부 유치체계 구축 총력 ‘지역 주도·정부 지원’ 전북형 올림픽 모델로 국제 신뢰 확보

전주 하계올림픽 유치를 위한 실행 기반 구축과 전략 추진이 본격화된다.

전북특별자치도는 올해 정부 승인 절차를 마무리하고, 범국가 차원의 유치체계를 갖춰 올림픽 유치를 국가 핵심 과제로 끌어올린다는 계획이다.

전북자치도 하계올림픽유치단은 6일 “올해 내 정부 승인 이후 ‘하계올림픽 유치위원회’를 구성해 범정부 차원의 유치체계를 마련할 계획”이라고 밝혔다.

이는 올림픽 유치를 지역 사업이 아닌 국가 프로젝트로 확장하기 위한 포석이다.

유희숙 전북자치도 하계올림픽유치단장은 이날 도청에서 열린 언론브리핑에서 “지난해가 전북이 하계올림픽 국내 후보지로 선정되며 가능성을 확인한 해였다면, 올해는 그 가능성을 구체적인 성과로 연결하는 준비와 실행의 해가 될 것”이라고 강조했다.

전북도는 국회 내 ‘올림픽 유치 특별위원회’ 구성을 건의해 입법·정책적 지원 기반을 강화하고, IOC 인증 행사인 ‘올림픽 데이런’ 재추진과 전국 단위 대국민 캠페인을 통해 범국민적 지지 확산에 나설 계획이다.

아울러 관계기관과의 긴밀한 협의를 통해 국내 승인 절차를 차질 없이 완료하고, IOC 개최도시 선정 절차 변화에 유연하게 대응해 유치 가능성을 높인다는 전략이다.

국제대회 기준을 준용한 수송체계 구체화, 친환경·효율 중심의 올림픽 시설 조성 등 개최 계획도 단계적으로 고도화한다.

도는 ‘전주 하계올림픽 우선협상 대상 도시’ 선정을 목표로 글로벌 도시 브랜드 가치 제고, 국제 스포츠 분야 협력·교류 채널 다각화, 신속하고 체계적인 국제 동향 파악을 통한 경쟁력 확보를 3대 핵심 전략으로 설정했다.

특히 국제 스포츠대회의 단계적·지속적 유치를 통해 전주가 국제대회를 안정적으로 운영할 수 있는 도시라는 이미지를 구축해 나간다는 구상이다.

유 단장은 “정부 승인 절차를 차질 없이 마무리하고, 올림픽 유치가 국가 차원의 핵심 과제로 추진될 수 있도록 범정부 유치위원회 구성을 관계 부처와 협의해 나가겠다”며 “IOC와의 지속적인 대화를 통해 제안 사항을 충실히 반영하고, 단계별로 치밀하게 대응해 우선협상 도시로 선정될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

김영호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지