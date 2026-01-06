민주당 원내대표·최고위원 4파전...전북 기대감 ‘솔솔’

11일 선출 원내대표 4명 후보 중 한병도·진성준 의원 전북 출신 이성윤 의원 3명 뽑는 최고위원 도전…잇단 당지도부 입성 관심

사진 왼쪽부터 한병도, 진성준, 박정, 백혜련 의원(기호 순)

더불어민주당 원내대표 보궐선거가 4파전 구도로 확정됐다.

4명의 후보중 2명이 전북을 지역구로 두거나 전북출신이어서 어느 때보다 전북출신 원내대표가 선출될거란 기대감이 커지고 있다.

또 원내대표 보궐선거 당일 지방선거를 위해 출마한 국회의원들로 공석이 된 최고위원 선거도 치러지는데, 최고위원 선거에는 이성윤 국회의원(전주시을)이 출마해 잇단 전북에서 잇단 당 지도부 진출 가능성도 배제할수 없는 상태다.

민주당은 전날 오후 6시까지 원내대표 보선 후보자 등록을 받은 결과 한병도·진성준·박정·백혜련(이상 3선, 기호순) 등 의원 4명이 등록을 마쳤다고 6일 밝혔다.

이중 한 의원은 익산을을 지역구로 두고 있고 진성준 의원은 전주출신이다.

이번 선거는 김병기 전 원내대표가 각종 비위 의혹으로 사퇴하면서 치러지는 것으로, 새 원내대표의 잔여 임기는 오는 5월까지인 약 4개월이다.

선거 결과는 오는 11일 권리당원 대상 온라인 투표(10∼11일)와 의원 투표(11일)를 합산해 발표된다. 권리당원 투표는 20%, 의원 투표는 80%가 반영된다.

이번 선거를 두고 당 안팎에선 같은 날 치러지는 최고위원 보궐선거와 달리 계파 경쟁 구도가 뚜렷하지 않아 이른바 ‘대세 후보’는 없다는 평가가 여의도 정가에서 나오고 있지만, 한 의원의 당내 입지는 탄탄하다.

국회 예산결산위원회 위원장이기도 한 한 의원은 문재인 정부 청와대 정무수석을 지냈고, 당내에서 두루 입지를 다져와 계파 갈등을 조정할 인물로 평가 받는다.

이번 이재명 정부 기조와 국정 과제에 대한 이해도가 높고, 3선 동안 다양한 협상을 경험해 원내 대표 자질이 충분하다는 당내 여론이 주를 이루고 있다. 예결위원장이라는 이점때문에 당내 지지를 얻을 가능성도 있다.

사진 왼쪽부터 문정복, 이건태, 이성윤, 강득구(기호 순)

민주당 최고위원 보궐선거에 출마한 이성윤 의원도 당선 가능성이 높은 상황이다.

이번 최고위원 보궐선거는 전현희, 김병주, 한준호 의원이 지방선거 출마로 사퇴하면서 치러지며 같은 11일 최종 결과가 발표된다.

6일 유동철 의원의 사퇴로 이 의원을 비롯한 문정복, 이건태, 강득구 의원의 4파전 양상인데, 윤석열 전 대통령과 대립각을 세우며, 내란척결과 검찰개혁 선봉장, 법조 투사로 자리 잡은 이 의원은 초선임에도 불구하고 당내 상당한 지지를 얻고 있는 것으로 알려졌다.

지난 2024년 최고위원 선거 출마에 이어 두번째 도전으로, 당선 가능성이 높게 점쳐지고 있다.

원내대표는 국회에서 일정조율과 법안 처리 전략 수립, 여야간 협상과 합의, 의원총회, 의원발언과 행동을 조율하는 중대한 역할을 하는 만큼 당의 국회 수장이라고 볼수 있다.

최고위원은 당 대표와 함께 당의 운영과 정책 결정에 참여하는 정당 지도부의 핵심 인물로, 두 직모두 올해 지방선거에서 막강한 영향력을 행사할수 있는 핵심적인 자리이다.

백세종 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지