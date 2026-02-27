李 대통령 부부, 전북대 ‘피지컬 AI 실증랩’ 방문…“지역 산업 AI 전환 전폭 지원”

타운홀미팅 직후 방문… 로봇 협업·원격 제어 등 최첨단 AI 기술 참관 연구진 노고 치하…“전북의 기술, 대한민국 산업 전반으로 확산되길”

이재명 대통령이 27일 전북 군산새만금컨벤션센터에서 열린 새만금 로봇·수소·AI 시티 투자협약식에 앞서 정의선 현대차그룹 회장으로부터 자율주행휠로봇(MobED)에 대한 설명을 듣고 있다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령과 김혜경 여사는 27일 전북대학교 내 ‘피지컬 AI 실증랩’을 방문해 인공지능(AI)과 물리적 제조 공정이 결합된 최첨단 R&D 현장을 직접 확인하고 연구 관계자들을 격려했다.

이번 방문은 전북 타운홀미팅 직후 이루어진 현장 행보로, AI 기술을 통해 지역 특화 산업을 혁신하고 일자리를 창출하고 있는 현장의 목소리를 듣기 위해 마련됐다고 전은수 청와대 부대변인이 서면 브리핑에서 전했다.

이 대통령은 실증랩에서 AI를 물리적 공간에 접목해 조립·검사·부품 이송 등 제조 공정을 자동화하는 핵심 기술들을 세밀하게 살폈다.

특히 서로 다른 기종의 로봇들이 유기적으로 소통하며 협업하는 모습과 로봇팔의 원격 제어 기술 등 혁신적인 연구 성과에 큰 관심을 보였다.

또 작업자의 섬세한 동작 데이터를 수집해 AI를 학습시키는 고도화 과정을 직접 참관하며 대한민국 AI 기술의 현주소를 확인했다.

이 대통령은 정부 지원을 통한 사전 검증 단계임에도 불구하고, AI 도입을 통해 생산성 향상과 원가 절감, 공정 시간 단축 등 가시적인 성과를 거두고 있는 전북 지역 자동차 부품 기업들의 사례를 보고받았다.

이에 이 대통령은 “인력 부족과 고령화로 어려움을 겪는 지역 경제의 활로를 찾기 위해 AI를 적극 활용해야 한다”며 “정부는 전북을 비롯해 경남, 광주, 대구 등 각 지역 산업의 AI 전환(AX)을 위해 대규모 R&D 사업과 실증 과정을 전폭적으로 지원하겠다”고 약속했다.

이 대통령은 불과 4개월이라는 짧은 기간에 실증랩을 구축해낸 연구진과 기업 관계자들의 노고를 치하하며 “정말 수고 많으셨다”고 격려했다.

이어 “전북의 산·학·연이 합심해 개발한 AI 기술이 전북에만 머물지 않고 대한민국 산업 전반으로 확산될 수 있도록 계속해서 힘써 달라”고 당부했다.

